Avaí sai na frente contra América-RN, mas cede empate no fim pela Copinha

Após serem derrotados na estreia, América-RN e Avaí ficaram no 1 a 1 em duelo válido pela segunda rodada do grupo 6 da Copinha 2023, no estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva, na noite desta sexta-feira (6).

Modesto abriu placar para os catarinenses aos 22 do segundo tempo, mas João Victor, já na reta final do jogo, definiu o placar final no interior paulista.

Situação do grupo e sequência da competição

No outro jogo da chave, Ceilândia-DF e o Catanduva, dono da casa, ficaram no 0 a 0. As duas equipes estão na ponta no grupo, com quatro pontos cada, enquanto América-RN e Avaí tem um.

A rodada final da chave acontece na segunda-feira (9). Ceilândia e América-RN jogam às 17h45, enquanto Catanduva e Avaí se enfrentam às 20h. Todas as equipes ainda sonham com vaga ao mata-mata da competição.