Algum time paulista pode tirar a hegemonia do Palmeiras?

O sempre equilibrado e forte futebol paulista teve momentos diferentes de hegemonia de cada um dos quatro grandes. E se o Campeonato Paulista é uma boa régua para medir qual é o time mais forte do momento no estado, a força de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras começou a ser medida também em duelos decisivos no Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

É inegável que nos últimos anos o Palmeiras detém o poder: mesmo que tenha perdido o Paulistão de 2021 para o São Paulo, isso é apenas um detalhe perto das duas Libertadores (uma conquistada vencendo o Santos na final), dois campeonatos brasileiros e dois paulistas conquistados desde 2018.

Com 2023 chegando, é possível que seus três maiores rivais no estado comecem a se impor e fazer a rivalidade pegar fogo? O ano começa com o Verdão ainda favorito nas principais competições.

E dá para entender porque: a equipe de Abel Ferreira, apesar de ter perdido jogadores, tem uma continuidade maior e um elenco ainda talentoso. O Palmeiras assim como o Flamengo saem na frente dos seus rivais nos últimos anos por sua visão de futuro, organização e parcerias de sucesso que estão rendendo milhões extras.

O São Paulo está correndo atrás para chegar no mesmo patamar. O tricolor começa 2023 com Rogério Ceni no comando, grande ídolo da história do clube, mas pressionado depois de uma derrota feia na final da Copa Sul- Americana para o Independiente del Valle. A torcida são-paulina não perdoou a atuação apática do time e pede reforços, que não chegam em peso até o momento por causa das limitações financeiras do clube.

Essas limitações também estão presentes em Itaquera. O Corinthians pouco reforçou seu elenco, com o grande nome sendo a permanência de Yuri Alberto, cedendo atletas como Du Queiroz, entre outros para o Zenit, da Rússia. A mudança mais impactante está no banco. O português Vítor Pereira, que fez bom trabalho em 2022, decepcionou os corinthianos deixando o time por razões pessoais, mas aceitando o cargo de treinador do Flamengo logo depois. O substituto, Fernando Lázaro, é uma solução caseira, que subiu na hierarquia do clube e tem no DNA o Corinthians, já que é filho do ídolo Zé Maria. O time titular segue com muitos jogadores experientes, com Cássio sendo o líder inegável.

Muito do que será o ano depende da regularidade de jogadores como Roger Guedes, o citado Yuri Alberto, entre outros. O banco de reservas, com as muitas competições do ano – Libertadores inclusive – também preocupa.

Por fim, o Santos segue sua reconstrução financeira com mais um elenco limitado, que pode até ter bons resultados com Odair Hellmann, que já provou saber trabalhar tirando o máximo de jogadores que não são craques. Algumas peças jovens como Marcos Leonardo e Ângelo precisam subir muito de rendimento para que o Peixe dispute os maiores títulos do ano.

O venezuelano Soteldo por enquanto é o craque do time, sem reposição tanto na ponta quanto no meio.

Palmeiras olha para fora

Como dá para ver, os três grandes paulistas começam 2023 com muitas dúvidas, precisando reforçar várias áreas de seu elenco, mas sem os recursos para fazer isso. Com a perda de Danilo e a saída de Gustavo Scarpa, o Verdão também precisa de reforços, inclusive para reforçar a posição de centroavante, que segue aberta.

A chegada de Endrick ao profissional empolga a todos, mas ele não solucionará todos os problemas e o Verdão segue em sua disputa interestadual com o Flamengo e o Atlético-MG.

Com tantas competições em disputa, é possível que Corinthians, São Paulo e Santos façam alguma boa campanha e tenham momentos positivos na temporada, mas por enquanto parece claro que o Palmeiras é o time hegemônico no estado de São Paulo.