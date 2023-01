Com três de Talles Wander, São Paulo goleia CSP e avança à próxima fase da Copinha

Em busca da vitória para avançar de fase, o São Paulo encarou o CSP-PB neste sábado (7), no estádio Bento de Abreu, em Marília/SP, em jogo válido pela segunda rodada do grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os paulistas venceram o confronto por 4 a 0, com três gols anotados por Talles Wander e um de João Gabriel.

Domínio do São Paulo

O início da partida se mostrou muito promissor com o São Paulo pressionando no ataque, porém os gols não surgiram na primeira etapa. Aos quatro minutos, Talles Wander recebeu a bola na área e cabeceou por cima do gol. Aos nove, em outra tentativa do jogador, o chute passou longe da trave esquerda. Aos 14, o lance do camisa 9 foi bloqueado pela defesa adversária.

Já no segundo tempo, o clube paulista encontrou os gols, assim como ocorreu no jogo anterior diante do Porto Velho-RO. O primeiro gol de Talles Wander saiu aos 20 minutos, ao aproveitar o lançamento de Luís Felipe pela direita e finalizar sem dificuldades ao fundo das redes.

O segundo tento do artilheiro surgiu aos 28, quando foi puxado por Carlinhos na área e o árbitro não hesitou em dar pênalti ao Tricolor. O atacante chutou no canto do gol, sem chance de defesa para o goleiro adversário.

Aos 35, Talles finalizou a bola sobre Carlinhos, que tentou cortar a jogada de ataque, e parou no fundo das redes, para infelicidade do defensor. A arbitragem, porém, decidiu confirmar o gol para o camisa 9 são-paulino.

Com o jogo se aproximando do fim, deu tempo para João Gabriel marcar seu primeiro tento e o último do confronto. Aos 42, recebeu a redonda de João Adriano na área e soltou a pancada, marcando lindo gol para decretar a goleada e a classificação à próxima fase.

Marília empata novamente e segue sem vencer na Copinha

O Marília, em busca de sua primeira vitória em casa na Copinha, enfrentou o Porto Velho-RO neste sábado (7), no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, também pela segunda rodada do Grupo 17. Os mandantes, no fim, conseguiram somente um ponto e saíram de campo com empate em 2 a 2.

O time de Rondônia abriu o placar com Vinícius Lopes, enquanto Danilo empatou para os paulistas no primeiro tempo. Após o intervalo, Breno marcou de pênalti e virou o jogo para o Marília. A alegria durou pouco assim que Alex empatou a disputa para o Porto Velho no momento final de partida.

Classificação e próximos compromissos

Com 100% de aproveitamento, o São Paulo lidera o Grupo 17 com seis pontos, enquanto o Marília ocupa a segunda colocação, com dois pontos somados. Porto Velho e CSP possuem um ponto cada.

Na próxima e última rodada do grupo, os jogos serão realizados na terça-feira (10), no estádio Bento de Abreu. De um lado, Porto Velho e CSP se enfrentam às 19h30, e do outro, São Paulo e Marília se encaram às 21h45.