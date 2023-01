Vasco vence Hercílio Luz e encaminha classificação para a próxima fase da Copinha

Pela segunda rodada do grupo 29 da Copinha 2023, o Vasco venceu o Hercílio Luz, de Santa Catarina, por 2 a 0 neste sábado (7), no estádio José Liberatti, em Osasco.

Hercílio Luz e Vasco protagonizaram um belo primeiro tempo. Em alguns momentos, o time catarinense se impôs e foi melhor durante a partida, mas o Vasco acabou abrindo o placar aos 16 minutos após tabela de Leandrinho e Rayan, que cruzou na cabeça de GB, que abriu o placar para o Gigante da Colina. Após o gol, o Hercílio Luz quase chegou ao empate com Emanuel, que acabou furando a finalização com o gol vascaíno completamente sem goleiro.

Na segunda etapa, o Vasco foi ao ataque logo nos primeiros minutos e ampliou o placar após bela jogada de Rayan, que cruzou na área e o atacante Barros desviou para o gol do Hercílio Luz. Aos 10, GB quase deixou seu segundo gol na partida, mas acabou perdendo uma chance inacreditável.

Com dois gols de vantagem, a partida foi diminuindo de intensidade e as boas chances foram ficando mais raras. Aos 30, o Hercílio Luz quase diminuiu com Raí, mas a finalização parou na trave do goleiro Cadu. Aos 35, o Hercílio Luz voltou a assustar a defesa vascaína, dessa vez em cobrança de falta. De longe, Davi cobrou com força e obrigou o goleiro Cadu a operar boa defesa.

Donos da casa vencem no outro jogo da rodada

No outro jogo do grupo, realizado na tarde deste sábado, o Audax-SP venceu o Capital-TO pelo placar de 1 a 0, com gol de Dudu, aos 39 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Audax precisa de uma combinação de resultados para se classificar para a próxima fase da Copinha.

Tabela do Grupo 29

1° - Vasco da Gama - 6 pontos

2° - Hercílio Luz - 3 pontos

3° - Audax-SP - 3 pontos

4° - Capital-TO - 0 pontos

Próximos jogos

Terça-feira, 10/01

17:30 (de Brasília) - Capital x Hercílio Luz

19:30 (de Brasília) - Audax-SP x Vasco da Gama