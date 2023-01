Botafogo e São Carlos-SP vencem seus jogos e são os classificados do grupo 19 da Copinha

Na manhã desta segunda-feira (9), Botafogo e São Carlense-SP se enfrentaram pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo, pelo grupo 19 da Competição, foi realizado no Estádio Prof. Luís Augusto de Oliveira, o "Luisão", em São Carlos. O alvinegro carioca levou a melhor e venceu por 3 a 1, com dois gols de Léo Pedro e um gol de Sapata, Klefferson descontou para os paulistas.

Vitória tranquila

Com a vitória do São Carlos sobre o Pinheirense, o Botafogo chegou ao confronto diante do São Carlense já classificado na liderança do grupo. Desta forma, os cariocas entraram em campo poupando diversos titulares.

As ausências, no entanto, não impediram o alvinegro de criar oportunidades e marcar gol. Logo aos 10 minutos, após roubada de bola e rápido contra-ataque feito por João Felipe, Iago Renato achou Léo Pedro dentro da área. O atacante bateu com categoria e a bola morreu na bochecha da rede.

O São Carlense não se abalou e conseguiu buscar a reação. Aos 2, após cobrança de falta, a defesa do Botafogo afastou para o meio da área. Klefferson ajeitou, bateu de longe e viu a bola morrer no fundo das redes.

Quando o empate já se mostrava evidente na etapa inicial, o Botafogo voltou à ter boa investida no ataque. Igor França fez grande jogada pelo lado direito, tabelou com Rafael Lobato, e cruzou na medida para Léo Pedro chegar de carrinho e apenas empurrar para o gol, marcando o segundo dos cariocas.

No segundo tempo, a necessidade de reverter a desvantagem fez o São Carlense se lançar ao ataque. A postura naturalmente deixou brechas defensivas e tornou o jogo mais aberto, com trocação entre os times.

E quem levou a melhor nesse embate foi o Botafogo. Aos 40 Rafael Lobato conduziu em velocidade e encontrou grande passe para Sapata. O camisa 7 teve calma dentro da área, limpou o marcador e finalizou para o fundo das redes, marcando o terceiro e último gol alvinegro na vitória por 3 a 1.

De virada

No outro jogo do grupo, um confronto emocionante entre Pinheirense-PA e São Carlos-SP. Os paraenses saíram na frente aos 28 minutos da primeira etapa, com gol do zagueiro Wesley.

A vantagem parecia certa nos 45 minutos iniciais, até que, no último lance, após bobeada da zaga adversária, Breno empatou para os paulistas. Assim, as equipes foram para o vestiário com igualdade no marcador.

No segundo tempo, não demorou muito para as redes voltarem à balançar. Logo aos 5 minutos O São Carlos partiu com tudo e conseguiu a sonhada virada. O gol foi marcado de cabeça por PH.

A partir daí o que se viu foi muita tensão e disputa pela posse de bola, porém, o placar não se alterou. A vitória por 2 a 1 foi o suficiente para garantir a classificação do São Carlos para próxima fase como segundo colocado do grupo.

Próxima passo

Com os resultados, o Botafogo, em primeiro com 9 pontos e o São Carlos, em segundo com 4, avançam para a segunda fase da Copinha e aguardam a definição do grupo 18, que tem América-MG, Retrô, Ponte Preta e Vocem, para conhecerem seus adversários.

Pinheirense-PA e São Carlense de despedem da competição.