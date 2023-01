Flamengo vira sobre XV de Jaú e segue ao mata-mata da Copinha

Pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, XV de Jaú e Flamengo fecharam os confrontos do grupo 6. A vitória ficou com os cariocas que conseguiram virar a partida por 2 a 1 após começarem saindo atrás no placar. Matheus Magallanes abriu o marcador para o Galo. Jean Carlos, com um golaço, empatou, e Rodriguinho virou para o Mengão.

A partida foi marcada por muita disputa física entre os jogadores e também por muita pressão da torcida sobre a arbitragem, que na busca pelo controle do jogo se mostrou rigorosa demais e também precipitada.

Destaques

Um dos destaques da partida foi Rodriguinho. Além de virar jogo e dar a vitória para os cariocas, foi muito acionado durante a partida e com grande quantidade de acertos em dribles e jogadas individuais.

Na vitória contra a Aparecidense, também já havia feito uma boa partida.

Gols e cartões

Foi o XV quem começou com tudo. Logo no começo, um bom chute de fora da área de Caíque obrigou o goleiro Dyogo a jogar pra escanteio. Na cobrança a bola fica em disputa e o goleiro cai, os jogadores do Flamengo esperam a falta e param no lance, restando para Matheus Magallanes fazer o gol.



O XV quando tinha a posse era o objetivo e jogava com maturidade. O Flamengo com a bola, rodava e buscava espaços, mas a marcação forte do XV fazia com que os cariocas soltassem rápido a redonda.



Ainda no começo o jogo a partida estava truncada, com muitas faltas e disputas fortes entre os garotos. Cartões amarelos foram distribuídos já nos 11 minutos de partida. E aos 26, Caio, do XV, foi expulso por receber o segundo cartão.



O empate do Flamengo veio aos 40, com Jean Carlos. Após troca de passes do Mengão, a bola fica com Jean, livre na intermediária, ele arrisca de esquerda e acerta o ângulo. Cariocas vinham melhor após o XV ficar com um a menos.

Virada do Flamengo

O segundo tempo começou com muita superioridade do Flamengo, atacando principalmente com seu lado direito. O XV agora tinha dificuldades para jogar e chegar ao ataque.



Os técnicos precisaram fazer substituições na volta do intervalo por causa dos cartões aplicados no primeiro tempo.



O Mengão empatou aos 16 minutos com Rodriguinho, de rebote. Após um chute de longe de Felipe Lima. A bola bateu na defesa e sobrou para Rodrigo guardar.



O Flamengo seguia com a bola, trocando passes no campo de ataque, com a vantagem no placar e numérica em campo, passou a administrar.



Ao final do jogo, o XV passou a ficar mais tempo no campo do Flamengo. Com boas chegadas, mas ainda sem oportunidades claras.



Nos acréscimos, o Galo da Comarca tentou até o final buscar o empate, mas não conseguiu. Com um a menos, tudo ficou mais difícil.



Por grande parte da partida quem teve o nome gritado foi o árbitro. Que foi rigoroso em relação às faltas e cartões aplicados.

Floresta x Aparecidense



Já eliminada, a Aparecidense-GO bateu o Floresta por 1 a 0, no jogo que aconteceu mais cedo, às 17h15.

A partida contou com um início bom dos goianos, mas que logo foi ofuscado por um controle do Floresta. Com poucas chances durante o a partida, a mais perigosa saiu só aos 38 minutos com uma jogada de escanteio que terminou em uma bicicleta de Athyrson, mas Ramon fez grande defesa para impedir o gol.



Pouco tempo depois, já nos acréscimos, a Aparecidense abriu o placar com Robinho no último lance do primeiro tempo em cobrança de escanteio. A bola viajou até o segundo pau, Robinho fugiu da marcação e só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol.



O segundo tempo contou com ataques dos dois lados, mas sem muitas chances claras, assim como no primeiro.



No final do jogo, o Floresta ficou muito perto de empatar, mas o zagueirão salvou em cima da linha. O goleiro Ramon saiu mal em um cruzamento e a bola sobrou para o jogador do Verdão, que ficou livre para marcar, mas na hora do chute, Azevedo conseguiu entrar na frente e impedir o empate.

Classificação

Com a vitória sobre o XV, o Flamengo garantiu a classificação juntamente com a equipe do Floresta. A Aparecidense, por mais que tenha ganhado do Floresta, ficou longe de passar de fase.

O Flamengo, que avançou como líder do grupo, enfrenta agora o segundo colocado do grupo 6, que ainda está em aberto, entre Ceilândia e Catanduva, com quatro pontos e América-RN e Avaí, com um.

Já o Floresta, encara o primeiro colocado do mesmo grupo, que até o momento é o Ceilândia.