Santa Cruz vence Botafogo-PB e carimba vaga na fase de grupos do Nordestão

Ufa! O Santa Cruz garantiu a vaga na Copa do Nordeste após derrotar o Botafogo-PB por 2 a 1, no Arrudão. Em um jogo parelho, principalmente na primeira etapa, Michel Douglas colocou os pernambucanos na frente, Lucas Barbosa deixou tudo igual ainda na primeira etapa e Anderson Ceará fez o gol da vitória no segundo tempo.

Primeiro tempo equilibrado

O jogo começou com trocação de chances de ambos os lados, com menos de 20 minutos. A primeira finalização foram dos botafoguenses, Miulen protegeu e tocou para trás no Leilson que emendou de primeira, passando rente ao poste esquerdo. O Santa respondeu com o Hugo Cabral que recebeu um passe por cima e bateu no lado esquerdo da trave com perigo.

Na marca de meia hora do primeiro tempo, o jogo estava até calmo quando uma falha incrível da defesa do Botafogo cedeu a vantagem ao rival. O zagueiro Lucas Mendes se complicou com o seu companheiro Lucas Barboza e entregou a paçoca para o Michel Douglas que só meteu o pé no fundo da rede: 1 a 0.

O Lucas Barbosa levantou a cabeça e se redimiu do erro cometido nos acréscimos, empatando o confronto. Em cobrança de escanteio, o zagueiro subiu no terceiro andar e cabeceou firme, sem chance para o Matheus Inácio: 1 a 1. Não restou muito tempo para a resposta dos donos da casa e o árbitro encerrou o primeiro tempo com o placar igual.

Anderson Ceará vira o herói do Santinha

Na volta dos vestiários tivemos uma certa dominância da equipe tricolor, impondo a superioridade de mandante, e aos 15 conquistaram o desempate novamente. Em levantamento rasante pela direita, Michel Douglas aplicou um lindo passe de calcanhar e Anderson Ceará soltou uma bomba de primeira, a bola ainda bateu na trave e no goleiro, mas entrou: 2 a 1.

A partir desse momento a equipe pernambucana tratou de tranquilizar a partida e explorava principalmente os contra-ataques e em um desses, quase que cravava o terceiro. Michel Douglas avançou na direita e serviu o Anderson Ceará , mas ele pegou muito mal e mandou longe. O Botafogo só conseguiu chegar com perigo aos 27 minutos em um disparo de longe efetuado por Igor Goulart, o goleiro Inácio fez a sua primeira defesa, afastando para escanteio.

Totalmente desarrumado após o segundo tento, o Botafogo pouco apresentava dificuldade para a meta adversária . Diante disso a Cobra Coral passou a administrar o resultado e quando desse descia para o ataque. E uma das descidas, Dacson colocou a bola lá dentro, mas o David não viu que o atacante estava impedido e o árbitro assinalou a infração. Sendo essa o último momento do jogo e com isso o Santinha carimba a classificação e dá um alento nesse começo de temporada.

Sequência

Com o avanço na Copa do Nordeste, o Santa Cruz entra no Grupo B da competição e a estreia será no dia 21. Enquanto o Botafogo-PB terá que esquecer a eliminação e pensa somente no Campeonato Paraibano diante do Souza, nesta quarta-feira (11).