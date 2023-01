Corinthians reclama de pênalti não marcado e empata sem gols contra Inter de Limeira

Na noite desse sábado (21), o Corinthians visitou a equipe da Inter de Limeira em partida válida pela terceira rodada do Paulistão 2023. O placar foi um sonolento 0 a 0, com direito. O Timão deixou o jogo reclamando da arbitragem por um pênalti não marcado em Giuliano.

A primeira finalização do jogo saiu logo no início com o atacante Jonathas recebendo, girando e finalizando dentro da área com desvio na marcação, ganhando escanteio para o Leão.

O camisa 11 Iago Telles roubou a bola no ataque, tirou a marcação e finalizou a queima roupa exigindo defesa em dois tempos de Cássio.

Novamente, Telles chegou com muito perigo dentro da área sozinho e finalizou de chapa exigindo milagre de Cássio que com o pé salvou.

O Corinthians tentou responder na individualidade de Roger Guedes que pegou sobra dentro da área e finalizou buscando o canto oposto do goleiro mas acabou mandando para fora.

Aos 31, Jonathas deu entrada forte em Cantillo e recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo.

Aos dois da segunda etapa, o Corinthians reclamou de um pênalti em cima de Giuliano, lance no mínimo polêmico de solada do lateral-direito Léo Duarte

Roger Guedes chegou com muito perigo pelo meio e finalizou de fora da área quase marcando um golaço para abrir o placar.

Não houveram mais grandes chances no jogo, apesar da entrada de alguns titulares do Corinthians como Renato Augusto, que completou seu jogo de número 200, e o lateral-direito Fagner.

Classificação e Próximos jogos:

Com o empate por 0 a 0, ambas as equipes somam 4 pontos em 9 possíveis no Campeonato até aqui. O Corinthians retorna a campo contra o Guarani, na próxima terça-feira (24). Já a Inter de Limeira volta contra o São Bento.