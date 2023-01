Portuguesa domina Bragantino e vence sua primeira partida no Paulistão 2023

Neste sábado (21), a Portuguesa dominou e venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0, no Canindé, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A Lusa marcou com Bruno Leonardo (2x) e com Luccas Paraizo. Do lado do Massa Bruta não teve gols, Mas Natan acabou sendo expulso na metade da segunda etapa.

Vitória lusitana

Antes do primeiro minuto de partida, a Portuguesa abriu o placar em um frango bizarro de Cleiton. O gol saiu após um escanteio cobrado da direita, Luccas Paraizo da uma casquinha na bola de cabeça e, ela vai na direção de Bruno Leonardo. O zagueiro cabeceia fraca em direção o gol, mas o goleiro do Massa Bruta bate roupa e acaba aceitando: 1 a 0 Lusa.

A Portuguesa abriu o placar sobre o Bragantino, após este frango de Cleiton.



Tranquila no jogo, a Portuguesa praticamente só se defendeu no restante do primeiro tempo. O Bragantino rodou a bola, mas não teve criatividade para passar pela defesa da Lusa. Até que aos 40 minutos, em contra-ataque, Andrés Hurtado tentou cortar um passe, mas acabou mandando a bola pra trás. Luccas Paraizo, o garoto de 20 anos destaque da Lusa na primeira etapa, agradeceu o presente e bateu cruzado para ampliar o placar.

Na segunda etapa Pedro Caixinha mexeu na equipe colocando Jadsom e Gustavinho nos lugares de Juninho Capixaba e Praxedes, mas as mudanças não tiveram efeito. Os Lusitanos seguiram se defendendo bem, e o Bragantino não conseguiu levar perigo aos donos da casa.

Para ficar ainda mais complicada a situação do time do Interior Paulista, aos 200 minutos, Natan se atrapalhou com a bola e Paraizo se aproveita, o atacante iria sair na cara do gol. Mas o zagueiro parou a jogada com falta e foi expulso.

O Bragantino que já não assustava a Lusa, ficou ainda mais perdido em campo com um a menos. E, aos 40, Pará acertou um belo cruzamento para o zagueiro Bruno Leonardo cabecear pro fundo da rede, marcar seu segundo gol na partida e fechar o placar.

Como os times ficam?

Esta foi a primeira vitória da Portuguesa na competição, que chegou aos 4 pontos e ocupa a 2ª posição do grupo D. Já o Bragantino fica estacionado com 4 pontos na 1ª posição do grupo A. Vale lembrar que a rodada está apenas no início e as posições podem mudar com o resultado dos jogos de outras equipes.

Próximos jogos

A Portuguesa volta a campo na quinta-feira (26), para visitar o São Paulo no Morumbi às 21h30. Já o Bragantino entra em campo na quarta-feira (25), contra a Ferroviária. O jogo será às 19h no Nabi Abi Chedid.