GB destaca paciência na criação e apoio da torcida após vitória do Democrata na estreia

Na noite da última segunda-feira (23), no Mamudão, em Governador Valadares, o Democrata GV venceu o Democrata SL por 1x0, na estreia das duas equipes no Campeonato Mineiro 2023. O zagueiro GB foi um dos destaques da partida com desarmes e boa proteção defensiva.

Satisfeito com a vitória na estreia, GB destacou a paciência da equipe na hora de armar as jogadas e ressaltou o apoio da torcida. “Foi um jogo difícil, onde a equipe deles se defendeu bastante e com isso tivemos que ter paciência para girar a bola até encontrar a oportunidade de finalizar. Criamos boas chances de abrir o placar durante a partida e no final conseguimos marcar o gol em jogada foi muito trabalhada nos treinos de bola parada. A vitória foi importante para começar bem a competição. Conquistamos os três pontos dentro de casa diante do nosso torcedor, que compareceu e apoiou a gente do início ao fim”, disse o camisa 4.

GB e o elenco do Democrata GV voltam a campo neste sábado (28), às 16h, fora de casa, contra a Caldense.