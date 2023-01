Rogério Henrique destaca posse de bola e chances criadas em vitória do Costa Rica na estreia

Jogando em casa, no Laertão, no último domingo (22), o Costa Rica venceu o Serc por 2x0 na estreia das duas equipes pelo Campeonato Sul Mato-Grossense. A vitória deixou o clube na liderança do Grupo A com três pontos ganhos. Após a conclusão dos jogos do final de semana, o técnico Rogério Henrique terminou na seleção da rodada.

Aproveitando o fator casa, Rogério Henrique destacou a circulação de bola e chances criadas pelo Costa Rica. “Um jogo de início muito truncado, onde o adversário adotou a estratégia de ser bem reativo nos deixando com a bola e baixando bastante as linhas. Encontramos em uma circulação de bola o corredor da direita com espaço e após ótimo cruzamento do nosso lateral-direito conseguimos uma excelente finalização de cabeça para abrir o placar. Depois do gol tivemos outras duas boas chances de ampliar e não fomos tão bem na tomada de decisão no terço final do campo, enquanto o nosso adversário se mostrou muito efetivo nas bolas longas e na bola parada. No retorno da equipe para a segunda etapa aumentamos a posse de bola e aceleramos um pouco mais a circulação, subindo mais ainda as linhas e com isso o adversário sentiu a parte física. Pudemos ampliar o placar em cobrança de pênalti e depois foi um jogo controlado até o final. Vale ressaltar também mais duas grandes defesas do goleiro adversário e uma bola na trave chutada pelo nosso volante”, analisou.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O comandante elogiou a estreia e ressaltou a importância de seguir evoluindo ao longo da competição. “Foi uma boa estreia do ponto de vista mental e nos fortalece pra sequência. Sabemos que podemos entregar mais em todos os aspectos e vamos trabalhar para que haja um equilíbrio maior de ações nos três setores da nossa equipe e uma evolução significativa para a próxima partida do estadual”, finalizou.

De folga na segunda rodada, O técnico Rogério Henrique e todo elenco do Costa Rica voltam a campo no domingo (05), às 15h, fora de casa, contra o Operário.