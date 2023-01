Na volta de Rodrigo Caio, Flamengo e Bangu empatam pelo Carioca

O Bangu recebeu o Flamengo em Volta Redonda nesta terça-feira (24), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O grande destaque da partida foi Rodrigo Caio, que voltou a jogar futebol após seis meses se recuperando de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O zagueiro voltou como capitão da equipe praticamente inteira Sub-20 comandada por Mário Jorge e jogou 60 minutos durante a partida.

A primeira etapa foi marcada por uma disputa bem franca, com o Bangu se lançando ao ataque e fazendo jus a boa colocação no Cariocão. Nos primeiros minutos, a equipe do técnico Felipe quase abriu o placar. Com o passar do tempo, o Bangu diminuiu a pressão e o Flamengo tentou forçar alguns contra-ataques, mas sem eficácia. Já no final da primeira etapa, o Rubro-Negro errou na saída de bola e Felizardo aproveitou rebote do goleiro Matheus Cunha e abriu o placar para o Bangu.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com mais disposição e partiu para o ataque logo nos primeiros minutos, forçando jogadas pelo lado esquerdo, mas sem levar muito perigo ao gol de Paulo Henrique. Aos 10 minutos, o Rubro-Negro aproveitou o vacilo da zaga do Bangu e Lorran marcou um belo gol.

Além de marcar seu primeiro gol como profissional, o garoto desbancou Vinícius Júnior e se tornou o jogador mais jovem a marcar na história do clube, aos 16 anos, seis meses e 20 dias. Aos 15, Rodrigo Caio deu lugar a Gabriel Noga, mas o suplente se contundiu na primeira jogada dele e precisou sair para a entrada de Diegão. Nos 15 minutos finais, o Flamengo e Bangu ainda tentaram criar chances, mas sem muito perigo para os goleiros.

Tabela

Como empate, o Flamengo continua momentaneamente na liderança geral do Campeonato Carioca, com 11 pontos conquistados em cinco partidas (O Flamengo adiantou a quinta rodada do Carioca por outras partidas no calendário). O Rubro-Negro é seguido pelo Fluminense, que tem nove pontos em três partidas e o Bangu, que chegou a oito pontos no Campeonato.

Agenda



O Flamengo agora volta suas forças para a SuperCopa do Brasil, que acontecerá no próximo sábado (28), contra o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida reúne os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2022, e marcará o primeiro campeão de 2023. Já o Bangu volta a campo no mesmo sábado, quando visita o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca.