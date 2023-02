Bahia marca reunião para repatriar Gregore, hoje no Inter Miami

O Bahia marcou uma reunião para avançar nas tratativas para contratar o meio-campista Gregore, de 28 anos, que está no Inter Miami. O Vasco, que é administrado pela empresa norte-americana 777 partners, também observa o atleta e já apresentou uma proposta oficial pata levá-lo ao Rio de Janeiro. Nos EUA, o jogador tem contrato até dezembro de 2024, com mais um opcional.

De acordo com a Goal.com, os estadunidenses pretendem liberar o volante por um valor entre entre US$ 2 milhões (R$ 10,11 milhões na cotação atual) e US$ 3 milhões (R$ 15,17 milhões) pela liberação do jogador no mercado da bola. Cruzeiro, Palmeiras e Internacional sondaram o atleta.

No entanto, o Tricolor larga na frente para repatriá-lo. Isso porquê além do jogador ter jogado em Salvador, ele e do estafe tem boa relação com a diretoria de futebol do Esquadrão. O clube vem conversando com o atleta desde a primeira semana de janeiro.

O volante encerrou a passagem pelo Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série A. Com o resultado, o time baiano assegurou a vaga na Sul-Americana de 2021.

"Tinha chance de classificar na Sul-Americana, então tratei como jogo muito importante. A despedida vai ser agora, depois dessa partida, depois desse feito. Semana passada a gente estava meio nervoso por causa da ameaça de rebaixamento, as negociações já estavam rolando. Mas não queria deixar o Bahia nessa situação. O Bahia merece estar no topo da tabela, brigando lá em cima. Então fico feliz".