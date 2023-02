Mudança: Cotitiba apresenta modificações no possível novo escudo

Assim como vários clubes, tanto no Brasil quanto mundo à fora, o Coritiba planeja alterar seu escudo. Por isso, o Coxa Branca já apresentou às mudanças para os torcedores. A transmissão ficou por conta do canal oficial do Verdão paranaense no YouToube, na última quarta-feira (1).

De acordo com o estatuto do clube paranaense, o formato redondo representa o globo terrestre, algo que não deve ter seu significado alterado. Porém, as calotas polares, que apareciam em branco, agora possuem uma nova visão, além de ter o sentido alterado.

Mudanças no escudo do Coritiba

A modernização do símbolo traz como principal destaque a retirada da roda externa, que trazia o nome do clube por extenso e o nome do estado. Outros elementos que podemos notar diferenças são os arcos brancos, até então chamados de “calotas polares” que tiveram seu sentido alterado.

Assim, passam de 12 para 10, as letras, que mudaram de fonte, passando para um modelo mais retilíneo, e estão todas do mesmo tamanho, diferentemente do anterior, que tinha o F bem menor, e a retirada da estrela de campeão brasileiro em 1985.

Árvore típica paranaense é novidade

Uma novidade, é a Araucária. Árvore ícone paranaense, é quem dá origem aos arcos brancos, sendo 12 galhos e raízes verdes na soma, número escolhido para representar o dia de fundação do clube, enquanto que, o número de arcos brancos simboliza o mês (outubro). Esses arcos também trazem a imagem dos pinhões.

Conforme a equipe, esses pinhões “simbolizam as sementes de amor ao Coritiba plantadas por nossos antepassados em nossos corações por gerações”.

Escudo de número oito do Coritiba

O "F" maior também tem um significado. Para o clube, o futebol é o centro de tudo e a razão de ser dele, por isso, merece ter um destaque maior na identidade. Já o tom de verde escolhido é “um verde que volta a ser ainda mais verde”.

O possível oitavo escudo da história do Coritiba já foi apresentado para o Conselho Deliberativo,, influenciadores e membros das torcidas organizadas e foi aprovado. O que resta agora é ir para Assembleia Geral,, marcada para 28 de fevereiro.