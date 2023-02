Flamengo divulga lista de relacionados para o Mundial de Clubes

Nesta quinta-feira (2), o Flamengo divulgou os 31 atletas que estão viajando com a delegação rumo ao Marrocos para disputa do Mundial de Clubes, que já começou. Pouco antes de sair do Ninho do Urubu rumo ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Os destaques ficam por conta de Vitor Hugo, Bruno Henrique e Arturo Vidal.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Hugo, Matheus Cunha e Santos.

Zagueiros: Cleiton, David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio.

Laterais: Ayrton Lucas, Filipe Luís, Guillermo Varela, Matheuzinho e Wesley.

Meias: De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Erick Pulgar, Gerson, Igor Jesus, Thiago Maia, Matheus França, Victor Hugo e Vidal.

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabi, Marinho, Mateusão, Pedro, Petterson e Werton.

Polêmicas e cortes de jogadores

Vale lembrar que desses 31 jogadores, apenas 23 vão disputar o torneio. Portanto, oito devem ser cortados já em solo marroquino. Por lá, o Rubro-Negro desembarca para Casablanca e depois para Rabat, local da partida da próxima de estreia terça-feira (7), às 16h (horário de Brasília), contra Wydad Casablanca ou Al-Hilal.

Existia a dúvida sobre o chileno Vidal. Nos últimos dias, uma declaração teria irritado a torcida. O meio-campista de 35 anos teria se oferecido para jogar no Colo-Colo, time onde foi formado para o futebol.

"Se o Colo-Colo quer jogar a Libertadores, que venha me tirar logo daqui, vamos”, disse o meio campista do Flamengo.

Depois de ter dito isso, na partida contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, onde foi a última partida antes da viagem, se irritou ao ser substituído e preocupou à todos se iria ou não viajar com a delegação.

Everton Ribeiro, companheiro de equipe, comentou a situação: