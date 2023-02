Vice-artilheiro do Campeonato Goiano, atacante João Diogo celebra boa fase na Aparecidense

A Aparecidense recebeu, na noite da última quarta-feira (01), a equipe do Morrinhos, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Goiano. A Cidinha venceu por 2 a 1. Um dos destaques da partida foi João Diogo. O atacante da Aparecidense marcou um belo gol de fora da área e chegou ao seu quarto tento anotado na competição estadual. João Diogo celebrou a boa fase pelo Camaleão.

“Graças a Deus, juntamente com os meus companheiros, tenho feito um bom início de temporada, podendo marcar gols e ajudar a equipe nas vitórias. O jogo contra o Morrinhos foi muito duro, uma equipe forte, mas conseguimos a vitória. Fui muito feliz no chute de fora da área e pude marcar um belo gol. Vou seguir trabalhando muito para poder ajudar a Aparecidense no decorrer da temporada”, disse.

Com a vitória sobre o Morrinhos, a Aparecidense chegou aos 12 pontos ganhos e alcançou a terceira colocação na tabela de classificação. João Diogo destacou a importância da vitória em casa e projetou os próximos desafios.

“Foi uma vitória muito importante. Nosso time vinha de um revés na última partida e precisávamos conquistar essa vitória para podermos permanecer entre os primeiros da classificação. Vamos ter jogos difíceis pela frente e precisamos estar preparados para seguirmos pontuando e garantirmos a nossa vaga na próxima fase da competição”, concluiu.