Com grande atuação de Tiquinho Soares, Botafogo goleia Boavista pelo Carioca

Na tarde deste domingo (5), Boavista e Botafogo se enfrentaram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida foi válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo não encontrou dificuldades para impor seu ritmo e conquistou uma vitória tranquilo por 4 a 0, com dois gols de Tiquinho Soares, um de Patrick de Paula e outro marcado por Victor Sá.

Passeio

Em boa fase, o Botafogo contou com forte apoio da torcida mesmo jogando fora do Rio de Janeiro, já que o Boavista vendeu o mando de campo. Contando com essa força, o alvinegro não demorou para abrir o marcador.

Aos 3 minutos, em falha grotesca de Ryan Guilherme, Tiquinho Soares recebeu de graça, invadiu a área e chutou forte, certeiro, sem chance para o goleiro da equipe de Saquarema.

Animada, a equipe de General Severiano seguiu na pressão impondo um domínio sobre o adversário. O Boavista, por sua vez, encontrar dificuldades em sua estratégia de explorar os contra-ataques, e não ameaçava o gol de Lucas Perri.

Assim, aos 20 minutos, após receber passe de Victor Sá, Tiquinho Soares novamente apareceu bem, dominou no peito e acertou bela finalização para fazer o segundo da equipe da estrela solitária.

O passeio foi consolidado aos 47. Na cobrança de escanteio de Marçal, o goleiro Fernando socou fraco a bola e deixou na boa para Victor Sá, que completou de primeira, não desperdiçou e aumentou a vantagem alvinegra. Concretizando o placar da primeira etapa.

Controle

O segundo tempo começou com cenário semelhante, o Botafogo exercendo a posse de bola e o Boavista sem gerar alternativas para chegar ao campo de ataque e tentar diminuir a desvantagem.

Aos 15, quase um golaço. Victor Sá passou Gabriel, que tocou para Tiquinho devolver de primeira para Victor Sá, que colocou a bola no fundo da rede. Porém, a arbitragem aponta impedimento e anula o que seria o quarto gol alvinegro.

Mas a bola não demoraria à balançar as redes novamente. Aos 24, Tiquinho recebeu na área, protegeu bem e viu a infiltração de Patrick de Paula, que recebeu o cruzamento e bateu de primeira, com estilo, no canto direito do goleiro Fernando. Desta maneira, foi decretado o placar final da partida, 4 a 0 para o Botafogo.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Botafogo ocupa a 3ª posição, com 13 pontos. O alvinegro volta à campo no próximo sábado (11), ás 18h, quando recebe a equipe do Bangu.

Já o Boavista segue na lanterna do Campeonato Carioca, com 2 pontos. o clube de Saquarema tem como próximo desafio o Audax, no domingo (12), às 15h30.