Roger Guedes e Adson marcam golaços e Corinthians bate o Botafogo-SP

No início da noite desse domingo (05), o Corinthians recebeu a equipe do Botafogo-SP, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2023. Decidindo a partida em um espaço de poucos minutos, Roger Guedes e Adson marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

A primeira chance do jogo veio com Adson logo aos 4 minutos de jogo, quando em escanteio o meia atacante corinthiano apareceu livre para cabecear e mandou com perigo no canto esquerdo do goleiro do time do interior paulista.

Nos primeiros 20 minutos de partida a equipe do Corinthians dominou o jogo, mas esbarrou na forte retranca montada pelo treinador Paulo Baier.

Aos 27 minutos, Diogo Silva recebeu livre na entrada da área e finalizou com muita força, mas Cássio bem posicionado defendeu muito bem espalmando para escanteio.

Pouco depois, o Corinthians abriu o placar em ótima jogada individual de Renato Augusto, que invadiu a área e deu bom passe para Guedes receber, cortar seu marcador e de chapa mandar para o gol sem chances de defesa para o goleiro.

Aos 36, Adson roubou na saída de bola e deu um chutaço pegando todos de surpresa, marcando um golaço para ampliar a vantagem do alvinegro.

Na segunda etapa as emoções foram poucas, com o Corinthians administrando a vantagem e mantendo o 2 a 0 no placar debaixo de uma forte chuva em Itaquera.



Situação na tabela:

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 13 pontos conquistados, abrindo 4 de vantagem em relação ao São Bento, segundo colocado do seu grupo. Já o Botafogo, manteve o segundo lugar no grupo que conta com Bragantino, Santos e Inter de Limeira.