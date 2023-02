Líder do Grupo C, Democrata GV espera jogo complicado contra o Villa Nova

Após empate, em casa, por 1x1 com o Athletic, o Democrata GV se prepara para voltar a campo nesta quarta-feira, fora de casa, contra o Villa Nova. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A equipe de Governador Valadares está invicta e na liderança do Grupo C com cinco pontos ganhos.

Na ponta da tabela, o técnico Paulo Schardong destacou o poder o adversário e frisou a importância de ser estratégico para conquistar os três pontos. “Temos um histórico de grandes confrontos e uma rivalidade sadia com o Villa. O Cicinho é muito bom treinador também e tem um trabalho longo no clube. Vamos respeitando o adversário com muita humildade e sabedoria visando sempre o resultado positivo”, disse.

Foto: Divulgação/Democrata

Vice-artilheiro da competição com dois gols marcados, o atacante Brandão comemorou o gol contra o Athletic na rodada anterior e reforçou o desejo de seguir marcando. “Marcar um gol nesses jogos decisivos é importante demais, ainda mais pela situação que se apresentou durante o jogo. Tivemos a expulsão e precisávamos do resultado. Estou muito feliz, foi um gol importante para a minha sequência e é importante estar no meio dos grandes também. Espero continuar ajudando minha equipe e marcando mais vezes”, destacou.

A partida entre Villa Nova e Democrata GV será nesta quarta-feira (08), às 20h30, no Estádio Castor Cifuentes,, em Nova Lima.