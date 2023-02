Em busca da classificação, Fluminense e Vasco se enfrentam pelo Carioca

Na noite do próximo domingo (12), às 18h, Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã. O clássico é válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca, e marca um confronto direto na disputa por vaga na semifinal da competição. A expectativa é que mais de 40 mil torcedores compareçam ao jogo.

Reencontro

Do lado tricolor, será uma noite de reencontro. O argentino Germán Cano volta a jogar contra seu ex-clube. E o momento para isso é o melhor possível, uma vez que, na rodada anterior, o camisa 9 das laranjeiras desencantou ao marcar três gols em cima do Audax.

O camisa 9 comentou sobre o processo de evolução dele e da equipe:

"Pouco a pouco vamos encontrando esse ritmo que o Fernando (Diniz) pede em campo. E pedir que a torcida tenha paciência com o time para continuar melhorando. Sabemos que falta muito mais ainda, é um ano muito longo para poder fazer o melhor" - disse.

Ocupando a terceira colocação, com 13 pontos, a equipe da Fernando Diniz sabe que a vitória é fundamental para garantir maior conforto na tabela. Para o duelo, o principal desfalques de Diniz será o zagueiro Manoel, lesionado. Matheus Ferraz e Gustavo Apis, também no departamento médico, e Alexsander, na Seleção Brasileira Sub 20, são outras baixas.

Assim, um provável Fluminense tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz (Vitor Mendes) e Jorge; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Respiro

O cruz-maltino chega ao clássico buscando respiro no campeonato. Atualmente, o Vasco se encontra na sexta colocação, com 11 pontos e fora da zona de classificação. Portanto, a mentalidade não é outra além da conquista da vitória.

O técnico Mauricio Barbieri comentou sobre as expectativas que antecedem a disputa do clássico:

"Todos os jogadores gostam desses jogos, são pesados, desafiadores, é claro que existe uma motivação diferente. Mas a ideia é como a gente tem trabalhado: pegar o último jogo, ver o que temos que acertar, fazer uma leitura boa e profunda do próximo adversário e estabelecer uma estratégia para fazer um grande jogo" - afirmou Barbieri.

O treinador terá alguns desfalques para o embate com o tricolor, igueiredo, Robson, Gabriel Dias e Riquelme estão lesionados, e Marlon Gomes está defendendo a Seleção Sub-20.

Assim, um provável Vasco tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (De Lucca), Jair e Nenê; Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.

Arbitragem

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Árbitros Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga