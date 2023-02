Em jogo morno, Corinthians empata sem gols contra Portuguesa pelo Paulistão

Na tarde desse domingo (12), a Portuguesa recebeu o Corinthians no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O placar foi um sonoro 0 a 0 com pouquissimas emoções.

Um dos poucos chutes certos a gol foi da Lusa na primeira etapa, quando João Victor finalizou cruzado e Carlos Miguel espalmou para escanteio.

Ainda no final da primeira etapa, Roger Guedes recebeu boa bola de Renato Augusto, tentou finalização cruzada mas Tomazella defendeu muito bem com os pés.

Na segunda etapa, as emoções também faltaram para os torcedores presentes na capital do país. O resultado de 0 a 0 fez jus ao pouco futebol apresentado pelas duas equipes, que não levaram grande perigo ao gol adversário nessa segunda etapa.

O jogo inclusive terminou com impressionantes 10 cartões amarelos, demonstrando ainda mais a baixa qualidade técnica da partida.

Classificação e próximos jogos:

Com o empate, o Corinthians se manteve na liderança de seu grupo com 14 pontos, agora tendo alguns dias para preparar a equipe para o Derby diante do Palmeiras na próxima quinta-feira (16). Já a Portuguesa chegou a 5 pontos conquistados e segue na luta contra o rebaixamento, tendo como próximo adversário a Ferroviária, em confronto direto pela permanência na elite do futebol paulista.