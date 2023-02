Rogério Henrique destaca jogo seguro e foca no próximo duelo do Costa Rica

Na tarde do último domingo (12), o Costa Rica venceu o Comercial por 2x0, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense e se isolou ainda mais na liderança do Grupo A com nove pontos ganhos. Os gols do novo triunfo foram marcados por Edson e Bruninho. Em três partidas disputadas, a equipe comandada pelo técnico Rogério Henrique ainda não perdeu e nem sofreu gols.

Após o resultado, o Rogério Henrique enalteceu a atuação de sua equipe e destacou que o foco já está no próximo adversário. “Partida segura! Equilibrando os três setores. Tivemos um bom domínio territorial e uma boa circulação de bola na primeira etapa, o que culminou em várias chances criadas. Fizemos dois gols e retornamos pra segunda etapa para controlar o jogo. Como o campo pesado optamos por ficar com a posse de bola e manter o resultado. Agora é voltar o foco para o Coxim e trabalhar bastante na semana corrigindo o necessário para fazer um grande jogo no próximo sábado”, explicou.

O Costa Rica volta a campo neste sábado (18), às 16h, em casa, no Laertão, contra o Coxim.