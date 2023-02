Leozinho, duas vezes eleito melhor jovem jogador do mundo no futsal, é anunciado pelo Hercílio Luz

O ex-jogador de futsal Leozinho, de 24 anos, foi oficialmente anunciado pelo Hercílio Luz, líder do Campeonato Catarinense, nesta segunda-feira (13). O contrato vai até o fim do ano. O ex-ala foi considerado duas vezes o melhor jovem jogador do mundo na modalidade e jogou pelo Magnus.

Leozinho havia informado com exclusividade no podcast Flow Sport Club, em novembro, que iria trocar o futsal pelo futebol. Durante esses quatro meses, o jogador recebeu diversas propostas de clubes estrangeiros e brasileiros. Ao Yahoo Esportes, o empresário do atacante informou que negociações deram errado com o San Luis, do México, e que clubes como Cruzeiro, Avaí, Goiás, Fluminense, Corinthians, Nacional e Ponte Preta até pensaram em contratá-lo, mas não quiseram arriscar no projeto.

Sonho

Em vídeo publicado nas redes sociais do Hercílio Luz, Leozinho conta que ser jogador profissional de futebol era sonho dele e do pai.

Carreira no futsal

O ex-ala foi convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira de Futsal e disputou o mundial no último ano. Além disso, pelo Magnus ele ganhou o Mundial de clubes em 2018 e 2019, o Campeonato Paulista em 2020 e 2021, a Liga Paulista 2017 e a Supercopa do Brasil em 2020 e 2021. Último jogo na modalidade foi no dia 15 de julho de 2022. No dia, houve uma forte discussão entre o jogador e o treinador do Magnus, Ricardinho. Pouco tempo depois, Leozinho foi dispensado do clube.

Hercílio Luz

Após sete rodadas, a equipe de Tubarão é líder do Campeonato Catarinense, com 16 pontos. Leozinho chega para ajudar a equipe a passar de fase e, quem sabe, chegar até a final. Além do estadual, o Hercílio Luz também irá disputar a Série D do Campeonaot Brasileiro. O contrato do jogador com o clube vai até o fim do ano.

Se Leozinho for registrado no BID a tempo, a estreia pode acontecer já na próxima rodada, contra o Concórdia. O jogo acontece na quinta-feira (16), às 16h.