Lateral do Democrata, Gustavinho comemora primeiro gol como profissional

Titular no Democrata de Sete Lagoas, o lateral foi fundamental, para o time conquistar um ponto no empate em 2 a 2 deste final de semana. A equipe recebeu em casa o Ipatinga, e conquistou o seu segundo ponto no mineiro.

O gol marcado pelo lateral ocorreu aos 26 minutos, em um lindo chute de fora da área, que entrou no ângulo do goleiro. A finalização precisa de Gustavo, abriu o placar da partida na arena jacaré.

“O gol foi muito importante para o time, espero que marque uma mudança de ares, a sorte não tem estado conosco nos últimos tempos. O gol em si foi lindo, surgiu após vantagem, e para ser sincero, depois que bati na bola, sabia que ia ter endereço”, explicou o lateral.

Além de importante para a conquista do empate, o gol de Gustavinho representa um marco na vida do atleta, pois, foi a primeira vez que o lateral balançou as redes. Aos 22 anos, o jovem apenas havia balançado as redes pelo Sub-20 do Goiás.

“Foi uma sensação única, eu sabia que esse momento um dia iria chegar, mas nunca sabemos exatamente quando né. Dou meu melhor todos os dias, e felizmente neste domingo consegui marcar. 12/02/2023 ficará pra sempre na minha memória, e claro o Democrata também, me emocionei em campo, e sigo me emocionando toda vez que revejo o gol”, afirmou Gustavo