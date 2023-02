Botafogo terá novo reforço no elenco, com o retorno do jovem atacante Kauan Almeida

Aos 18 anos, o atacante Kauan Almeida já fazia sua estreia pelo Náutico. Cria da base do Timbu, o jovem se destacou nos juniores e ganhou espaço no profissional, entrando em campo em quatro partidas.

Atuando por 72 minutos pelo time principal, o jovem disputou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, onde inclusive marcou seu primeiro gol como profissional. Mesmo com poucos minutos em campo, Kauan balançou as redes no clássico contra o Sport.

As boas atuações chamaram atenção do glorioso, que efetuou a contratação por empréstimo do atacante, em agosto da última temporada. Inicialmente utilizado no Sub-20, onde disputou três partidas, somando 60 minutos em campo e anotando um gol, o jovem também entrou em campo pelo Sub-23, mas se lesionou no final de 2022, e agora está voltando para reforçar a equipe.

“Foi um início positivo, estava vindo bem e começando a pegar entrosamento, entretanto a lesão atrapalhou no meu desenvolvimento na equipe. Fico feliz pelas boas atuações que tive na minha chegada ao clube, mas espero poder apresentar ainda mais”, afirmou o atacante.

Durante as férias o atleta fez um trabalho intenso de recuperação, para poder iniciar 2023 em campo. A expectativa é que após as boas atuações da última temporada, o jovem volte ao sub-20 para disputa do estadual.



“A expectativa é positiva, nos últimos dias iniciei a transição com bola. Foram semanas complicadas, mas me sinto mais preparado, e com ainda mais fome de bola. Espero poder entrar em campo e ajudar meus companheiros em busca das vitórias, afinal, juntos somos mais fortes”, ressalta Kauan.

O jovem recentemente já iniciou a transição com bola, e vem evoluindo. A perspectiva é que o jogador retorne durante a Taça Guanabara, e esteja apto para a disputa da Dallas Cup, que ocorrerá em abril.