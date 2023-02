Corinthians atropela Mirassol e garante classificação no Paulistão

O Corinthians recebeu o Mirassol em partida válida Campeonato Paulista 2023. O Timão venceu por 3 a 0, gols de Róger Guedes, duas vezes, e Renato Augusto.

Aos quatro minutos o Mirassol quase abriu o placar com chute forte de fora da área de Danielzinho, que passou a direita do gol de Cássio. Roni respondeu em chutaço de fora da área que exigiu ótima defesa de Alex Muralha, que deu rebote para Yuri Alberto, que mandou por cima do gol.

Aos nove minutos, Renato Augusto fez linda jogada, passou para Yuri só dar um toque leve na bola e deixar Róger Guedes sozinho para finalizar na saída do goleiro. Camilo, meia ex-Botafogo e Ponte Preta, arriscou um grande chute e obrigou Cássio a fazer ótima defesa mandando para escanteio.

Roni errou na saída de bola, perdeu a posse na frente da área mas na hora da finalização do atacante do Mirassol, Bruno Méndez deu o bote e tomou a bola. No final da primeira etapa, Gil recebeu cruzamento de Renato Augusto, cabeceou para baixo e quase ampliou a vantagem alvinegra.

Já no final da primeira etapa Renato fez ótima jogada pelo lado esquerdo, trouxe para o meio e finalizou de pé direito marcando um golaço.

Aos seis minutos da segunda etapa, Yuri Alberto recebeu bela bola dentro da área e finalizou cruzado quase marcando o terceiro gol da partida. Cássio saiu mal do gol em bola parada e acabou acertando a cara do zagueiro Luiz Otávio, cometendo o pênalti e recebendo cartão amarelo. Na cobrança, Camilo bateu no meio do gol e Cássio com os pés se redimiu e pegou evitando o gol.

Na sequência do lance, o Corinthians saiu em contra-ataque com Giuliano pelo lado direito, o camisa 20 cruzou e novamente Róger Guedes mandou para as redes marcando o terceiro do Timão.