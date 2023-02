Rogério Henrique destaca luta do adversário e chances criadas em nova vitória do Costa Rica

Na tarde do último sábado (18), o Costa Ricavenceu o Coxim, em casa, por 1x0, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Rogério Henrique se isolou na liderança do Grupo A com 12 pontos ganhos. O Costa Rica é o único clube com 100% de aproveitamento e que ainda não sofreu gols no Estadual.

Além da destacar a força do adversário, Rogério Henrique ressaltou a organização e ofensividade da sua equipe. “Vitória importante principalmente pela situação do jogo e como ele se desenhou. A equipe do Coxim é muito guerreira e lutou muito até a parte final do jogo. Nós mantivemos a organização, tivemos várias oportunidades e poderíamos ter concluído melhor e facilitado um pouco mais o nosso trabalho, mas a gente sabe que futebol é um jogo e é por isso que é tão apaixonante mundo a fora, pois não tem favorito e ninguém sabe quem vai vencer a partida no final. Nós mantivemos nosso trabalho até o final e fomos premiados na bola aérea, que é uma jogada forte nossa. Colocamos dois centroavantes e terminamos o jogo com, praticamente, seis atacantes em campo. Fomos em busca e felizes na reta final com o gol de cabeça”, disse.

O Costa Rica volta a campo neste domingo (26), às 15h, fora de casa, contra a Serc.