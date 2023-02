Com mudanças, Brasil é superado pelo Canadá e perde primeira na SheBelieves Cup

Com seis mudanças no time em relação ao último jogo, o Brasil enfrentou o Canadá neste domingo (19) em confronto válido pela SheBelieves Cup, mas foi derrotado por 2 a 0, perdendo a primeira partida do torneio. Vanessa Gilles e Évelyne Viens marcaram os únicos gols do time canadense.

Com o resultado, o grupo ficou indefinido para a última rodada. Brasil e Canadá fica com três pontos, enquanto os Estados Unidos lidera com seis. Para garantir o título, a Seleção Brasileira terá que vencer os Estados Unidos por no mínimo, dois gols de diferença e ainda torcer para o Canadá não derrotar o Japão.

O jogo

Apesar de ter muitas mudanças no time se comparando ao primeiro jogo contra o Japão, o Brasil finalizou mais que o Canadá durante a partida. A equipe brasileira chegou 14 vezes, enquando as adversárias finalizaram em 10 oportunidades.

Mas, as canadeses foram mais precisas nos chutes. A equipe da América do Norte abriu o placar aos 31', com Vanessa Gilles. Já no fim do duelo, aos 71', Évelyne Viens marcou o segundo e deu números finais ao duelo.

Próximos confrontos

Os dois times só entraram em campo na próxima quarta-feira (22), O Brasil enfrenta os Estados Unidos às 21h, enquanto Canadá joga contra o Japão às 18h.