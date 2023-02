Focado em evoluir no Avaí, Fabrício Baiano quer boa sequência com o clube

Hoje defendendo as cores do Avaí, o volante Fabrício Baiano, com passagens pelo Vasco e Coritiba, quer o crescimento com a camisa do clube em 2023. Segundo o jogador, sua meta é continuar fazendo grandes jogos com o grupo este ano.

"Estou trabalhando para evoluir e melhorar meus números no clube. Estou muito motivado para fazer um grande ano com todos e para ajudar dentro e fora de campo. Tenho feito um grande trabalho no dia a dia e isso tem me ajudado a evoluir", disse.

Ainda de acordo com o jogador, o elenco bicolor tem tudo para fazer um ótimo ano.

"Estamos crescendo, fazendo bons jogos e ganhando confiança no dia a dia. Vamos lutar muito para continuarmos melhorando nosso desempenho em campo em 2023".