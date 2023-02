Marcílio Dias vence Chapecoense, faz história e se classifica na Copa do Brasil

No duelo inaugural da primeira fase da Copa do Brasil disputado nesta terça-feira de Carnaval, o Marcílio Dias fez história e venceu a Chapecoense no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, em Santa Carina. Peu marcou o único gol do jogo já na reta final, dando a classificação à equipe, que disputa sua primeira edição de copa nacional em toda história.

Com a vitória, o Marcílio Dias está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, no qual vai enfrentar o vencedor de Maringá ou Sampaio Corrêa, que entram em campo na próxima quinta-feira (01), às 20h, no Paraná.

O jogo

O confronto começou agitado. Logo no primeiro minuto, Israel recebeu passe dentro da área, ganhou da marcação e anotou o gol para o Marcílio Dias, mas foi marcado lance irregular e foi anulado.

Israel finalizou novamente aos 14', mas mandou a bola por cima do gol. Aos 19', a primeira boa chegada da Chape no confronto. Maxwell cruzou pela direita e Bruno Nazário ganhou no alto para cabecear, mas o arqueiro Rafael Pin segurou.

Aos 36', Maxwell ganhou da marcação na entrada da área e soltou uma bomba no canto direito. Rafael Pin voou e fez uma grande defesa, evitando o primeiro tento do duelo.

No fim fo primeiro tempo, aos 44', o Marcílio Dias quase abriu o placar. Daniel Dias recebeu cruzamento e entre os defensores, cabeceou. A bola explodiu no travessão da Chape.

Aos dois minutos do segundo tempo, Murilo, que tinha entrado no intervalo, soltou um foguete de pé esquerdo. O goleiro Rafael Pin mandou para escanteio.

Os dois times passaram a atacar mais no segundo tempo, dando espaços para os contra-ataques. Aos 29', Daniel Dias recebeu passe dentro da área e desivou de cabeça, obrigando Airton a fazer uma grande defesa.

Aos 41', o primeiro e único gol do jogo. Depois do escanteio na área, Airton saiu errado, Julinho finalizou e a bola ficou completamente livre para Peu, que de frente para a meta da Chape, completou e abriu o placar para o time mandante.

No último minuto do jogo, Murilo subiu entre os zagueiros e cabeceou firme para o gol, mas Rafael Pin fez uma grande defesa, evitando o empate no apagar das luzes e dando números finais ao duelo pela primeira fase.

Próximos confrontos

Os dois times voltam a focar no Campeonato Catarinense. O Marcílio Dias entra em campo no próximo sábado (25), às 19h, fora de casa contra o Barra. A Chapecoense encara o Atlético-SC, em casa no próximo domingo (26), às 17h.