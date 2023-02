Após derrota, Vitor Pereira diz: "Estou confiante na virada no Maracanã"

O Flamengo foi ate o Equador para enfrentar o Independiente Del Valle, pelo jogo de ida da Recopa Sulamericana. A partida terminou em 1 a 0, e o clube Rubro-Negro vai para o Rio de Janeiro precisando de uma vitória por dois gols ou mais para conquistar mais um título entre muitos que conquistou nos últimos anos. O time carioca vai em busca da sua primeira taça em 2023.

O rubro-negro foi dominado na etapa final, e os torcedores começam a ficar preocupados com o trabalho do técnico Vitor Pereira.

Após a derrota nesta terça-feira (21), o treinador concedeu entrevista coletiva, e disse que a Recopa ainda está em aberto. “A Recopa está em aberto e acredito sinceramente que em casa vamos dar a volta por cima”, comentou.

Perguntado sobre o que espera sobre o jogo de volta, o técnico disse:

"Não é fácil jogar aqui. A equipe adversária tem qualidade. Mas no primeiro tempo as melhores situações de gol foram nossas. Nós tivemos duas, três situações para fazer gol e acredito que se tivéssemos feito o gol teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, mas levamos com um gol de bola parada. Os jogadores que entraram, entraram bem. O Cebola ia fazer um gol... Mas a Recopa está em aberto. Estou convencido. Acredito sinceramente que em nossa casa vamos reverter o resultado."

Questionado sobre o grande número de finalizações do time mandante, Vitor Pereira fez ressalva:

"O que tem que ver é a qualidade, o que eles produziram e o que se produziu. Se tiveram grandes chances de gol ou não. Acho que as nossas foram mais claras."

O comandante rubro-negro também comentou sobre as últimas críticas sobre as substituições dos últimos jogos onde tirou Arrascaeta e Everton Ribeiro.

"Temos que buscar o equilíbrio, como todos os times. Nós podemos manter o quarteto (Arrascaeta, Ribeiro, Pedro e Gabigol), nunca disse que não poderia, mas temos que nos equilibrar de alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, porque eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. Mas conseguimos criar situações de gols, controlá-los e foi uma pena não termos concretizado uma das situações de gol."

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (25), às 18h, para o clássico contra o Botafogo, no Maranacã. O jogo de volta contra o Independiente del Valle será na próxima terça (28), às 21h30, também no Maracanã.