Atlético-MG fica no empate com Carabobo, em noite de estreia na Libertadores

Em jogo truncado na noite dessa quarta-feira (22), o Atlético-MG empatou sem gols com o Carabobo, em Caracas, na Venezuela. Na estreia das duas equipes pela Libertadores, o time mineiro teve maior posse de bola e criou algumas chances de gol, mas não conseguiu furar a defesa do time venezuelano.

Desfalcada, a equipe mineira não contou com seu principal atacante, Hulk, que testou positivo para Covid-19 e não viajou com a delegação atleticana. Com o empate, a decisão fica para a próxima quarta-feira (1º), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O jogo

A equipe atleticana iniciou o jogo controlando a partida com maior posse de bola mas com dificuldades de penetrar na área da equipe venezuelana. A primeira finalização do jogo veio aos 7 minutos, em jogada do atacante Ademir, o meia Patrick deixa Paulinho na cara do gol, mas o atacante estava adiantado.

A equipe venezuelana cumpria seu propósito de se defender, dando a bola ao adversário e saindo em contra-ataques. Aos 26 minutos, em erro de passe do atacante Paulinho, a equipe da casa consegue um contra-ataque que termina na finalização do atacante Juan Camilo e o goleiro Éverson faz grande defesa, na sobra Balza finaliza pra fora.

Na segunda etapa, o time mineiro conseguiu criar mais chances e encurralar o adversário que só se defendeu. Aos 8, em boa jogada do lateral Dodô dentro da área, o goleiro Vaschoux evita o primeiro gol. Com as mudanças, a equipe alvinegra até tentou, conseguiu finalizar mais. Aos 29, Paulinho chuta de canhota, a bola beija a trave e sai. No fim, apesar de maior posse de bola e um segundo tempo melhor, o Atlético-MG apresentou dificuldades e não conseguiu furar o bloqueio venezuelano.

Próximos compromissos

Agora o Atlético-MG vira a chave e foca no clássico contra o América-MG, neste sábado (25), às 16h30, no Mineirão. O time de Vespasiano espera contar com a volta dos atacantes Hulk e Eduardo Vargas, além do meio-campista Matías Zaracho, recuperado de lesão.