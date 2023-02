Torcedores do Bahia se reúnem no Aeroporto para protestar contra má fase do time

A delegação do Bahia desembarcou em Salvador, no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães, nesta quinta-feira (23), após sofrer uma sonora goleada de 6 x 0 para o Sport pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, em Recife, na última quarta-feira. A equipe chegou sob protesos do torcedor, que cobrou melhorias ao time.

Os jogadores Vitor Jacaré, Ricardo Goulart, Daniel e o técnico Renato Paiva foram cobrados de forma hostil. A derrota deixou o Esquadrão em situação complicada. Em resumo, o time ocupa a 8ª e última posição do grupo B com quatro pontos.

O próximo jogo no torneio é o Clássico BA - VI, na Fonte Nova, no próximo dia 4 de março, às 16h (horário de Brasília).

A torcida também cobrou melhorias na equipe. Muitos estão alegando que, os R$70 milhões gastos pelo Grupo City em jogadores, não estão fazendo efeito. Renato Paiva, professor português, também foi bastante cobrado nas redes socais após a derrota.

"E disseram que esse Renato Paiva, dos portugueses que estão aqui, seria o melhor de todos", ironizou um torcedor. "O pior de todos é o Renato Paiva", emendou outro internauta.

Já houve cobranças em cima da diretoria do Bahia para a troca do comando técnico.

"Estranho Bahia, ainda não recebi a notícia da demissão do Renato Paiva. Vai esperar cair na Copa do Brasil também?", questionou mais um torcedor.

"Esse Renato Paiva, se fosse brasileiro, já teria sido demitido", comentou um internauta.