Com polêmicas de arbitragem, Palmeiras vence Red Bull Bragantino no Paulistão

O Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (22), no Allianz Parque, pelo Paulistão. O artilheiro Rony e Breno Lopes marcaram para o Verdão, que segue como o líder geral no torneio.

“É gol do Rony”

O Palmeiras entrou em campo com o objetivo de manter a boa fase do time e seguir como o líder geral no Paulistão. Por outro lado, o Massa Bruta estava atrás de ao menos um empate para retomar a liderança do Grupo A. Mas o que se viu dentro das quatro linhas foi um domínio Alviverde na 1ª etapa.

Rony, Veiga, Dudu e Endrick faziam tabelas para abrir a linha defensiva do rival. E num escanteio cobrado na primeira trave pelo camisa 7, Rony abriu o placar. O lance contou com uma falha do goleiro Cleiton.

Atrás na partida, o Bragantino se lançou ao campo de defesa do Verdão, arriscando bolas longas, principalmente no seu camisa 10, Artur, que foi pouco efetivo. Além disso, algumas cenas envolvendo a arbitragem chamaram atenção.

Num lance, Endrick sofreu uma entrada dura e o árbitro não deu cartão amarelo. Em seguida, o jovem palmeirense deu um carrinho em Juninho Capixaba e acabou sendo advertido. Com os nervos à flor da pele, o intervalo chegou com o resultado inalterado.

Na volta dos vestiários, o jogo permaneceu o mesmo, com os técnicos explorando alternativas táticas a fim de mudar o rumo do confronto. O técnico Pedro Caixinha fez três substituições em sequência, mas o que estava ruim para o Red Bull, piorou com o gol de Breno Lopes, na reta final.

Além de outro momento polêmico, quando Rony acertou o peito do zagueiro Nathan com os dois pés e foi apenas amarelado. Sem forças para reagir. O time de Bragança apenas assistiu em campo, mais uma derrota.

Tabela e compromissos

Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança do Grupo D, agora com 24 pontos. Já o Massa Bruta estacionou na 2ª posição do Grupo A com os mesmos 14 pontos do Botafogo, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Na próxima rodada, o Alviverde encara a Ferroviária, no domingo (26), às 18h30, no Allianz Parque. O Bragantino por outro lado, enfrenta o Ituano, um dia antes, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid. Ambos jogos são válidos pela 10ª rodada do Paulistão.