Evento de inauguração da Arena MRV é adiado pelo Atlético-MG

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Atlético-MG precisou reagendar o evento de inauguração da sua nova casa, a Arena MRV. Os motivos são cronograma das obras viárias, indefinição do artista e do time internacional. No entanto, a celebração no dia 25 de março, aniversário do Galo, está mantida.

"Iremos reprogramar os cinco eventos. Vamos anunciar em breve as datas. Final de agosto, início de setembro, iremos concluir todos. No dia 25 de março, iremos anunciar as datas precisas dos eventos", disse o CEO do clube e da Arena, Bruno Muzzi.

"Precisamos virar a chave da construção para a operação. É um novo aprendizado para a gente", explicou Muzzi.

Inauguração da Arena MRV estava marcada para 25 de março

Inicialmente, os eventos de inauguração do estádio estavam agendados para começarem dia 25 de março, data de aniversário de 115 anos do Atlético, com o "nascimento do campo" (instalação das traves e marcação das linhas de campo, primeiro chute a gol e show com a Orquestra Ouro Preto). Essa celebração será mantida, para um grupo pequeno de pessoas.

Novas datas devem ser definidas entre abril e agosto. De acordo com o colunista, os principais obstáculos enfrentados pelo clube são licenças da prefeitura de Belo Horizonte relativas às obras no entorno do estádio e o acerto com um artista internacional para o show inaugural e um adversário internacional para o jogo de inauguração.

Jogo na Arena com ídolos do Galo

Ainda estavam previstos o show Arrepia BH, em abril, o jogo-exibição com os ídolos do Galo, um amistoso internacional e outros shows, em maio, que foram adiados.

Como a capacidade do evento no dia 25 de março precisa ser reduzida, estarão presentes: imprensa, autoridades municipais e estaduais, conselheiros, donos de camarotes, donos de cadeiras do 1º lote, o pacote inicial do BH Festival (ouro), funcionários da obra e patrocinadores.