Fortaleza empata sem gols contra Maldonado pela Libertadores

Em estreia na Libertadores e buscando por uma vaga na fase de grupos, o Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Deportivo Maldonado, pela partida de Ida da segunda fase da Libertadores, na noite desta quinta-feira, no Estádio Domingo Burguño, localizado em Punta Del Leste, Uruguai.



Jogando fora de Casa, o Fortaleza teve poucas chances em uma partida que ambas não fizeram um bom jogo. Houve apenas duas chances de gol. A primeira aos 5 minutos do primeiro tempo, quando a equipe do Uruguai chegou ao gol após cobrança de falta. O Goleiro Fernando Miguel conseguiu afastar, mas houve rebote e a o gol foi marcado, porem estava impedido e com o auxílio da equipe do VAR foi anulado.

Logo na volta do Intervalo, o Fortaleza voltou melhor e em início de jogo teve a chance de abrir o placar, após Pochettino cobrar falta e mandar por cima do gol da defesa adversária. Aos 23, o argentivo teve mais uma chance recebendo cruzamento de Tinga e finalizando, porem o goleiro Reys fez a defesa. Já no final da partida aos 38, a equipe uruguaia teve a sua chance de fazer o gol em cobrança de escanteio. A defesa do Fortaleza não conseguiu afastar, após cobrança de escanteio e Camada apareceu livre para fazer o gol e em disputa com o goleiro Fernando Miguel , o arqueiro da equipe brasileira conseguiu fazer a defesa.

Com isso, o Leão leva para o seu mando a decisão por uma vaga na terceira fase da competição, onde busca conseguir uma vaga na competição. Caso haja um novo empate, a definição será definida nos pênaltis e o vencedor avança para a próxima fase.

A partida de volta, acontece na próxima quinta-feira, a partida das 21horas, no Castelão. Entretanto, no próximo domingo a equipe do Fortaleza recebe no Castelão a equipe do Náutico, em partida válida pela sétima rodada da copa do Nordeste. Já a equipe do Desportivo Maldonado recebe no domingo o Boston River, pela quarta rodada do Campeonato Uruguaio, as 17 horas.