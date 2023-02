Autor de golaço, Nenê despista sobre renovação e se declara ao Vasco: "É o clube que eu amo"

O Vasco goleou o Trem-AP nesta quinta-feira (23), por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe de Maurício Barbieri dominou o jogo do início ao fim e poderia ter saído de campo com um placar ainda mais elástico.



Dentre vários destaques da partida, um deles chamou a atenção pelo gol que fez, o "vovô garoto" Nenê. Aos 41 anos, o meia entrou no segundo tempo e marcou um golaço. Na saída de campo, Nenê falou sobre o gol e agradeceu à torcida.



"É uma felicidade muito grande estar próximo do final da carreira e ainda estar contribuindo com gols assim. Foi realmente muito bonito e vai ficar marcado na minha memória e da torcida que hoje fez uma festa muito bonita."



Perto do fim do contrato, que se encerra em abril, Nenê minimizou a renovação e afirmou que o amor pelo Vasco é o que mais importa: "Eu acho que não importa isso em relação ao contrato. É o clube que eu amo, todo mundo tem um respeito muito grande por mim e isso não tem preço. Sempre darei meu melhor por essa camisa."





No final do jogo Nenê poderia ter feito seu segundo gol, em penalti sofrido por Jair. Mas, depois de pedido do volante, acabou cedendo: "Ele pediu para bater. Mas tava entre o Eguinaldo e o Jair. Aí eu disse que, para não dar briga, eu iria bater (risos). Mas o Jair falou que eu já tinha feito um gol, aí acabei deixando ele bater."

Próximo jogo

O próximo compromisso do Vasco será na segunda (27), às 19h30, contra o Boavista, em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Carioca.