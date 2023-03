Flamengo vence Botafogo em clássico quente no Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o Botafogo na tarde deste sábado pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com um gol com apenas 25 segundos de partida, o Rubro-Negro garantiu a vitória no clássico e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase.

Matheus Gonçalves, de apenas 17 anos, marcou o gol da vitória. O Botafogo, com a derrota, caiu para a terceira posição, com 16 pontos.

Gol relâmpago

O jogo mal começou e o Flamengo já entrou em vantagem no placar. Após bobeada de Daniel Borges, Matheus Gonçalves ficou com a bola, passou por Carli e, com apenas 25 segundos de jogo, encheu o pé para abrir o placar para o Flamengo.

Com o resultado adverso, o Botafogo tentou ir atrás do resultado, mas muito desorganizado, não conseguiu pressionar o Flamengo.

Mesmo com time misto, o Flamengo era superior ao adversário. Em algumas boas chances, Marinho e Everton Cebolinha levaram perigo ao goleiro Lucas Perri.

O Botafogo criava algo quando a bola chegava em Tiquinho Soares. Em uma boa jogada, o centroavante finalizou e o goleiro Matheus Cunha evitou o empate.

Botafogo tem dois expulsos mais uma vez

No segundo tempo, o Botafogo tentou uma postura um pouco mais ofensiva. O Flamengo, trocava passes e buscava uma jogada em contra-ataque.

O que se viu, no entanto, foi um Flamengo cheio de garotos muito mais calmo e um Botafogo quase completo, com os nervos a flor da pele.

E com os nervos aflorados, o Botafogo voltou a ter dois jogadores expulsos, assim como já havia acontecido no clássico contra o Vasco, na semana passada.

Primeiro, Tiquinho Soares recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O centroavante botafoguense chegou a peitar o árbitro contrariado com o placar.

Um pouco antes disso, o Botafogo ainda conseguiu balançar as redes do Flamengo com Carlos Alberto, mas a arbitragem com o auxílio do VAR assinalou impedimento no lance.

A segunda expulsão do Botafogo veio logo depois. Marçal foi expulso direto após falta e desentendimento com o árbitro. Joel Carli, do banco de reservas, também foi expulso por reclamação.

No fim, mesmo com dois jogadores a menos, o Botafogo quase chegou ao empate. Matheus Nascimento saiu na cara do gol, mas parou em boa defesa de Matheus Cunha. Fim de jogo: Botafogo 0 x 1 Flamengo.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Flamengo chegou a 23 pontos e garantiu a classificação antecipada às semifinais do Campeonato Carioca. Agora, o Rubro-Negro vai em busca do título da Taça Guanabara.

O Botafogo, com 16 pontos, ficou na terceira posição, mas pode ser ultrapassado por Vasco e Volta Redonda na rodada.

Na próxima rodada do Cariocão 2023, o Flamengo tem o clássico contra o Vasco no Maracanã, enquanto o Botafogo vai enfrentar o Resende em Cariacica.