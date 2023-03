Cruzeiro e Grêmio ficam no empate em partida marcada por pênaltis no Brasileiro Feminino

O Cruzeiro dominou e teve mais volume durante boa parte da partida e saiu na frente, entretanto, o Grêmio soube aproveitar a queda de ritmo para buscar o empate de 1 a 1, no Castor Cifuentes, pela primeira rodada do Brasileiro Feminino. Ambos os gols saíram de cobranças de pênaltis, um em cada tempo. Byanca Brasil balançou as redes para o lado estrelado, enquanto Caty descontou nos minutos finais.

Domínio estrelado

As Cabulosas tiveram tranquilidade para dominar a etapa inicial, criando bastante volume desde o apito inicial, além da versatilidade nas criações das jogadas. Em uma delas, Clara recebeu de Vanessinha e chutou forte, mas Lorena conseguiu realizar a defesa. As Gurias conseguiram ameaçar quase na metade da parcial. Caty bateu colocado da ponta esquerda e Taty Amaro pulou para intervir. Contudo, o volume estava do lado estrelado, que encontrou o caminho das redes através da bola parada. Peña derrubou Tipa dentro da área: pênalti.

Byanca Brasil tomou a responsabilidade para si, pegou a bola e cobrou no alto, Lorena até chega a resvalar na bola, mas vê a redonda entrar. Vanessinha, principal articuladora, até tentou surpreender em chute de longe, mas mandou para fora.

Igualdade na reta final

A Raposa retornou com o mesmo ímpeto para o segundo tempo. Mas o cansaço tomou conta e o ritmo diminuiu com o andar do relógio. O Tricolor tentou aproveitar a situação. O resultado final ficou indefinido, já que as donas da casa conseguiram administrar o jogo a seu favor. Aos 35, Byanca Brasil cruzou fechado. Marília tentou escorar na pequena área e a defesa gaúcha afastou o perigo. Três minutos depois, Vanessinha passou como bem queria pela marcação, mas cruzou nas mãos de Lorena. A insistência quase foi recompensada. Clara recebeu lançamento e tocou na saída da goleira gremista. A arbitragem assinalou impedimento no lance.

O Grêmio teve falta perigosa nos minutos finais. Dani Ortolan soltou uma bomba em direção ao gol e Taty Amparo fez ótima defesa ao espalmar. Logo em seguida, a camisa 9 sofreu um choque com a chegada de Maiara Lisboa. A árbitra marcou pênalti prontamente. Caty deslocou a goleira e converteu no canto esquerdo, deixando tudo igual.

Torcedor importante nas arquibancadas

Juan Pablo Sorin, ídolo cruzeirense, apareceu para prestigiar o jogo do feminino

O que vem por aí

O Cruzeiro enfrenta o Bahia, no próximo domingo (5), às 15h (de Brasília), no Pituaçu. Por sua vez, o Grêmio recebe o Atlético-MG, na segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira.