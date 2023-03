Santos busca empate contra Corinthians em jogo emocionante pelo Paulistão

O Santos recebeu o Corinthians para o clássico alvinegro válido pela décima primeira rodada do Paulistão 2023. O clássico terminou em 2 a 2 com gols de Yuri Alberto e Róger Guedes para o Timão e Lucas Barbosa e Marcos Leonardo igualaram para o peixe

Em grande jogada de Renato Augusto, o meia tocou para Giuliano enfiar bom passe para Yuri Alberto que finalizou forte para ótima defesa de João Paulo, chance desperdiçada pelo camisa 9 do alvinegro.

O Corinthians abriu o placar aos 26 minutos, com Yuri Alberto, mas o VAR analisou o lance e anulou o gol. Aos 31, Gil recebeu cruzamento, escorou para o meio da área e Yuri Alberto marcou novamente. O VAR demorou muito para analisar impedimento do camisa 4 na hora do gol e o VAR validou o lance.

No final da primeira etapa, Lucas Barbosa arriscou chute, a bola desviou em Gil e entrou decretando o empate do Santos nos 45 minutos iniciais.

Aos 5 da segunda etapa, Giuliano cometeu falta e recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Pouco depois, Mendoza pegou sobra fora da área e arriscou finalização que passou por cima do gol, assustando Cássio.

Aos 22 minutos, Gil deu assistência de cabeça para Róger Guedes de voleio marcar o gol de número 600 do Corinthians no clássico alvinegro botando o Corinthians na frente. Guedes quase ampliou aos 36 em bomba de fora da área, mas João Paulo defendeu bem.

Próximo ao final do jogo, Giovane errou na saída de bola, Mendoza tomou e Maycon cometeu o pênalti. Na cobrança, Marcos Leonardo mandou rasteiro no meio e igualou o marcador.