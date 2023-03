Após empate dentro de casa, Odair ainda acredita na classificação: "Até o último segundo"

Na tarde deste domingo (26), o Santos empatou com o Corinthians por 2 a 2, na Vila Belmiro. Com este resultado, o Peixe não depende mais apenas dele para se classificar ao mata-mata na última rodada do Campeonato Paulista. O time do Litoral Paulista chega aos mesmo 14 pontos que o Botafogo-SP, porém, se mantém no terceiro lugar da chave.

Apesar da vitória não ter vindo neste clássico em casa, o técnico Odair Hellmann elogiou o futebol de seu time no jogo, porém, pontuou na coletiva que é necessário melhorar sua defesa nos lances de bola aérea – foram em lances assim que saíram os dois gols do Corinthians.

“Tínhamos a expectativa de repetir a equipe, mesmo sabendo do cansaço. Tivemos problemas com Ângelo e Felipe Jonatan e precisamos mudar mais uma vez. A equipe fez um bom jogo, sobretudo nos 30 primeiros minutos, quando teve intensidade, agressividade e o controle. Sofremos mais um gol assim (bola aérea), dois na verdade. O segundo também foi, mas tem outros lances de contexto. É uma fase do jogo que precisamos melhorar, temos dificuldade de características no elenco porque nossos volantes são baixos e os nossos atacantes não têm essa característica”, disse o treinador.

“No segundo tempo, o jogo ficou truncado, o Corinthians teve mais parte física, abrimos contra-ataques. Quero ressaltar que buscamos o placar duas vezes, mesmo com essa questão da parte física. Exceção da substituição do Rwan, todas as outras foram pela parte física. O Corinthians teve tempo para se preparar, ficou uma semana descansando para o jogo. Nós viajamos e tivemos desgaste físico e mental. Nós estamos em construção, e eles estão prontos”, completou Odair.

Este empate complicou um pouco a situação do clube no Estadual. Com 14 pontos ganhos, o Peixe precisa vencer o Ituano, domingo, e contar com um tropeço do Botafogo-SP diante do São Paulo, em Ribeirão Preto. Outra possibilidade de classificação seria em caso de empate santista na última, mas desde que o Botafogo não some pontos.

Ainda em sua entrevista coletiva, Odair voltou a demonstrar confiança na luta pela classificação, algo que, segundo ele, o Santos jamais tirou o foco desde o início da temporada.

“Domingo vamos em busca da classificação, sempre olhamos para ela, nunca deixamos de acreditar. Vamos até o último segundo em busca dela, vamos estar dentro dela pelos nossos méritos. Se classificar, é um outro campeonato depois” completou o comandante.