Bahia oficializa contratação de Yago Felipe

Por meio do Sócio Digital, o Bahia anunciou a contratação do meio-campista Yago Felipe, de 28 anos, que estava na equipe do Fluminense. O Tricolor de Salvador pagou R$10 milhões ao clube carioca, para ter Yago por duas temporadas. Ou seja, até o final de 2025.

Ao site oficial do Bahia, o diretor de futebol do clube, Cadu Santoro, destacou a contratação do volante.

"Um jogador consistente, de Série A, que conhece a competição e vem pra uma posição que a gente precisava reforçar. Yago ajudará a melhorar nosso equilíbrio e aumentar a solidez e a estabilidade do nosso time", afirma o dirigente.

Yago terminou a temporada de 2022 e começou a de 2023 como titular no time de Fernando Diniz, mas perdeu espaço nos últimos jogos. A proposta do Esporte Clube Bahia foi vista com bons olhos pelo jogador pela valorização salarial que terá e por considerar que seu ciclo no Flu terminou.

Torcida do Fluminense vaiou o atleta em despedida

Contra o Audax-RJ, ele chegou a ser vaiado pela torcida no Maracanã. Yago se despediu dos companheiros no CT Carlos Castilho na semana passada. Apesar disso, o Tricolor Carioca venceu a partida por 3 a 0, com três gols de Germán Cano. Nas redes sociais, alguns jogadores mais próximos postaram mensagens se despedindo, como Samuel Xavier, Felipe Melo, Calegari, Nino e David Braz.

Ainda nesta segunda-feira (27), o atleta também usou o seu Instagram para postar um texto agradecendo ao Fluminense pela oportunidade. Vale lembrar, que Yago Felipe é ex-jogador do Vitória, rival do Esquadrão.

"Herdei essas cores e sempre serei grato por tudo que passei durante as últimas temporadas. Tudo que eu poderia fazer pra ajudar o clube eu fiz com toda minha força, dedicação e muito trabalho. Fluminense obrigado por ter me dado a oportunidade de fazer parte da sua história", escreveu.

Aos 28 anos, Yago deixa o Fluminense após 160 jogos, nove gols e 10 assistências em três anos com a camisa Tricolor.