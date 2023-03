"Vou ser o investidor do fundo"; afirma Roberto Justus sobre SAF no Coritiba

O modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) vem crescendo. Desta vez, a empresa Treecop Investimentos, que tem como um dos sócios o empresário Roberto Justus, deseja adquirir parte do Coritiba, clube paranaense. Justus disse não ter participado de nenhuma reunião, mas que está acompanhando todo o processo.

"Eu não estou comprando o Coritiba. Uma empresa minha, a qual eu sou sócio (20%), tem um fundo que vai investir em SAF. O negócio não foi assinado ainda. Eu não me envolvi em nenhuma reunião. Claro que me convidaram se, acontecer o negócio, para participar do conselho do clube para estar ajudando", começou.

"Eu não estou comprando nada. Quem está, eventualmente comprando, é um fundo, que eu sou sócio da empresa. Eu acredito tanto no negócio que eu vou colocar dinheiro como investidor do fundo. Meu genro que está à frente da negociação. Estou acompanhando de perto. Se acontecer, pretendo transformar em um clube gigante" completou.

Justus detalha SAF do Coxa

Desde 2010, a Treecop Investimentos conta com 11 empresas em seu portfólio. Já Justus entrou como sócio há dois anos e também faz parte do conselho da empresa. Torcedor do São Paulo, o ex-apresentador disse que tem acompanhado o Coritiba, inclusive na derrota do último final de semana, diante do Operário-PR.

"Eu sei que perdeu no domingo, infelizmente. Eu tenho acompanhado. Eu sou doente por futebol. Que os São-Paulinos me perdoem de eu passar pelo conselho de outro clube. O Coritiba tem até torcida maior do que a do Athletico", disse Justus.

Cruzeiro, Bahia, Vasco e Botafogo já estão neste novo modelo há um tempo. No caso do Tricolor Baiano, o presidente Guilherme Bellintani detalhou que o CNPJ do grupo City deve sair nos próximos dias.