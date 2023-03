Com dois gols na A2, Eliel celebra boa fase com a camisa da Ponte Preta na temporada: "Resultado do trabalho"

Na liderança isolada do Paulistão A2 com 32 pontos - nove a mais que a Portuguesa Santista, segunda colocada -, a Ponte Preta vem aumentando a sequência positiva na competição. Nos últimos sete jogos, foram cinco vitórias e dois empates. Em três dessas partidas, a Macaca contou com gols do atacante Eliel.

Aos 20 anos, o centroavante celebra o momento que vem vivendo com o clube e classifica isso como fruto do trabalho desenvolvido desde a pré-temporada. Eliel conta que a boa campanha na primeira fase do Paulistão A2 é uma "recompensa" por tudo que foi feito antes da temporada começar.

"Essa sequência de vitória é o resultado do trabalho. Essa é a palavra forte que a gente pode citar agora. Se você pega uma pré-temporada nossa, o que a gente fazia lá, os treinamentos fortes, a dedicação de cada atleta, isso foi muito essencial. Hoje está aí a recompensa, com vitória em cima de vitória, a intensidade do nosso time durante os jogos. Isso é fruto do trabalho", disse.

Com dois gols na competição, Eliel ressalta que a confiança vem aumentando após cada partida disputada. Um fato celebrado pelo jovem centroavante é a "divisão" de gols no elenco. Para ele, isso é reflexo da união do plantel, que faz com que todos se ajudem durante os 90 minutos. Além disso, ele destaca que a sequência positiva no estadual é bom para fazer o time "se acostumar" com as vitórias.

"Graças a Deus fiz mais um gol no final de semana. A confiança também ajuda muito. Se você for ver, estão bem divididos os gols. Tem o Elvis, Jé, Pablo, Matheus Jesus, Léo Naldi, tem eu agora. Os gols estão bem divididos. A equipe está colaborando bem dentro de campo. A confiança, acima de tudo, está ajudando muito o time a ter essa sequência de vitória. É bom ganhar e você se acostumar com a vitória é bom demais".

Agora, a Ponte Preta vai virar a chave na temporada. Com a classificação bem encaminhada à segunda fase da A2, a Macaca foca na disputa da primeira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 28, a equipe de Campinas vai enfrentar o Fluminense do Piauí, em Teresina, às 21h30. Neste jogo, a Ponte entra precisando de apenas um empate para seguir no torneio.

Apesar da vantagem, Eliel destaca que será uma partida difícil. No entanto, ele lembra que a Ponte Preta já está acostumada a enfrentar situações adversas nesta temporada. No final de semana, por exemplo, a Macaca atuou de manhã pelo Paulistão A2. Para o centroavante, a equipe está pronta para buscar a classificação à segunda fase da Copa do Brasil longe de Campinas.

"Sabemos da dificuldade que vai ser jogar aqui. O campo não favorecendo muito a nós. O clima também, que eles já estão acostumados. É uma cidade bem quente, bem abafada. Mas isso a gente não pode pegar como muleta para dar desculpa, porque no último jogo (pelo Paulistão A2) pegamos às 11h da manhã e fizemos um grande jogo. Então vamos para cima. O time está bem confiante e estamos trabalhando forte aqui para passar de fase, na graça do senhor Jesus. Isso também é tudo um motivo para a gente sair com a vitória daqui. Viemos numa sequência cheia de vitórias na A2, onde têm time bastante forte. Nada foi fácil nessa A2. Então viemos bem motivado. E tenho certeza que vamos sair com essa classificação daqui de Teresina", finalizou.