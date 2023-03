Apresentado, Luiz Adriano comemora retorno ao Inter e projeta clássico

Nesta terça-feira (28), Luiz Adriano, atacante de 35 anos, foi apresentado oficialmente como novo reforço do Internacional. De volta às origens, o novo camisa 9 comemorou seu retorno ao Colorado, e já projetou o primeiro Gre-Nal do ano. Que acontece neste domingo (5), às 20h, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho.

"Não tem coisa melhor que jogar um Gre-Nal, é um combustível a mais."

"Uma semana de Gre-Nal, poder jogar um Gre-Nal novamente, estar num jogo desse que para o Rio Grande do Sul. Fico muito feliz de voltar nessa semana de Gre-Nal. Para mim está sendo muito emocionante estar aqui com meus familiares. Não tenho palavras de tão emocionado que estou de estar aqui com eles. Meu filho tem um mês e meio e está vivendo isso com o Inter. Estou feliz de estar aqui, ainda mais com esse apoio da família", destacou Luiz Adriano.

Luiz Adriano deve estrear contra o Grêmio

O jogador deve fazer a sua estreia, no entanto, no banco de reservas. Rodada passada, na vitória contra o Aimoré, Mano Menezes despistou sobre a utilização do centroavante no clássico, mas ressaltou que ele tem condições de atuar.

Na última segunda-feira (27), o jogador realizou o primeiro treino no Inter. Na atividade que foi realizada entre jogadores que não entraram em campo na partida diante do Aimoré no sábado, foi disputada uma partida com atletas das equipes sub-17 e sub-20.

A partida terminou em 1 a 0 para os atletas do grupo principal, e o gol do jogo foi marcado por Luiz Adriano, ainda no primeiro tempo da partida.