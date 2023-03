Joinville promove estreia de promessa de 17 anos: “Fazendo meu melhor”

Por mais que tenha tido apenas alguns minutos na sua estreia como profissional, o atacante Daniel Troiano, de 17 anos, mostrou atitude de gente grande. Ele entrou ao final do duelo entre Hercílio Luz e Joinville, pelo Catarinense, e teve personalidade para pegar a bola e ir para cima da marcação, ordem dada pelo treinador Marcelo Martellote.

“O professor me chamou e pediu para eu ir para cima. Venho me preparando para aproveitar como possível esses momentos em que vou enfrentar atletas mais experientes. No dia a dia, durante o treinamento já consigo ter essa percepção, da diferença. Por isso, não senti tanto”, explicou.

A um mês do aniversário de 18 anos, Daniel orgulha-se da curta trajetória e promete ao torcedor do JEC que jamais faltará raça e personalidade para ajudar os companheiros a conquistar vitórias, caso o treinador o chame novamente.

“Cada jogo será uma final para mim. Estou dando o meu melhor para corresponder às expectativas do professor. O Joinville é um time gigante e de protagonismo. Espero que o torcedor goste do meu futebol”, prometeu.

O Joinville volta a campo no domingo, às 17h, quando enfrenta o Avaí, em casa.