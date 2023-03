Júlio Vitor projeta confronto contra o Corinthians e destaca boa campanha do Santo André pelo campeonato paulista

O Santo André enfrentará o Corinthians neste sábado (04), às 18h30, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 12° rodada do Paulistão 2023. O Ramalhão está no grupo D da competição, considerado o mais forte, com Palmeiras, São Bernardo e Portuguesa. Júlio Vitor, atacante do Santo André, projeta o confronto diante do Corinthians.

“É um jogo contra um time grande, importante para conseguirmos terminar o campeonato bem. Claro que eles são favoritos, mas vamos ir lá para fazer um grande jogo e voltar com a vitória.”

Júlio comenta sobre a campanha do Santo André neste campeonato.

“O Campeonato Paulista é uma competição muito difícil, todos sabem, o estadual mais disputado do país. O Santo André deu azar em cair em um grupo muito forte, podemos dizer que se tivéssemos em outro grupo, provavelmente estaríamos classificados para a próxima fase, mas o futebol é assim, vamos continuar trabalhando para concluir o paulistão com uma boa campanha.”

O jogador diz que apesar de não alcançar a classificação para a próxima fase, a equipe está focada para a continuidade da temporada.

“O que fica de positivo da campanha é que fizemos um campeonato muito bom. Permanecemos na A1, que era o primeiro objetivo do Santo André na competição e conseguimos a classificação pra série D de 2024. Após o término do campeonato paulista vamos disputar a Taça Independência. Precisamos nos manter focados, continuar trabalhando forte, para brigar por esse título”, concluiu o atleta.