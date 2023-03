Flamengo é derrotado nos pênaltis e Independiente Del Valle é campeão da Recopa Sul-Americana

A Recopa Sul-Americana é do Independiente Del Valle. Nos pênaltis, o Flamengo perdeu, por 5 a 4, para a Máquina do Valle, que conquistou a competição pela primeira vez, na noite desta terça-feira (28), no Maracanã. No jogo de ida, no Equador, o Rubro-negro tinha perdido, por 1 a 0, para o time equatoriano. A volta, no Brasil, ficou marcada com a vitória, por 1 a 0, com gol de Arrascaeta. Sendo assim, o placar agregado ficou sacramentado com o empate, por 1 a 1, e a conquista da taça foi decidida em cobrança de pênaltis.

Jogo truncado no Maracanã

O primeiro tempo do jogo entre Flamengo e Indepediente Del Valle foi bastante intenso. Com uma saída de bola formada por Fabrício Bruno, David Luiz e Thiago Maia, o Rubro-negro elaborou a proposta de espetar o ataque rubro-negro e ampliar o espaço com os seus alas, Ayrton Lucas e Guillermo Varela. O time do técnico Vitor Pereira tinha qualidade de sobra com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro na frente.

O Del Valle protegeu também a sua saída de bola com três jogadores: Carabajal, Schunke e García Basso. Além disso, o meio-campo foi regido por Alcívar, Pellerano, Sornoza e Faravelli. Mas a missão não era fácil. O jogo foi bastante concentrado com jogadas pelo meio, algumas vezes escapando pelas laterais com os seus alas. Mas a qualidade das duas equipes estavam concentradas no meio-campo de ambos os times.

As melhores oportunidades foram criadas pelo Flamengo. Além disso, em duas ocasiões, a bola tocou na trave. O primeiro lance foi em uma cabeçada de Thiago Maia, e na outra, finalizada por Ayrton Lucas, também de cabeça.

O Del Valle, em raros lances, furou o bloqueio do Flamengo pelo lado direito. O mesmo lado do volante Thiago Maia, improvisado na defesa para deixar Ayrton Lucas espetado no ataque. Mas não ameaçou o goleiro Santos que, tampouco, trabalhou no primeiro tempo. A equipe equatoriana ficou concentrada na defesa, a fim de atrair para encontrar espaços. Mas não conseguiu e deixou Lautaro Díaz isolado.

A metade do segundo tempo destoou de grande parte da primeira etapa. O Flamengo não tinha mais o mesmo espaço, mas também não tinha mais o ímpeto e qualidade para sair jogando com a bola nos pés. A defesa do Del Valle bloqueou as passagens e deu muita dor de cabeça. No decorrer da partida, o time equatoriano jogou no 5-4-1 sem a bola, e complicou a situação do Rubro-negro.

Apesar da forte marcação do Del Valle, o time equatoriano não tinha mais qualidade técnica para ameaçar a defesa do Flamengo no contra-ataque. A zaga rubro-negra, mesmo tendo cometido bastante erros, conseguiu manter os bloqueios e impediu todas as chegadas do adversário.

No entanto, a força da torcida rubro-negra ecoou no Maracanã e ajudou o Flamengo. Nos acréscimos, Gabigol, fora da área, fez um cruzamento na medida para Everton Cebolinha. O atacante dominou e acionou Arrascaeta de cara para o gol. O uruguaio empurrou de primeira e afundou a rede do goleiro Moisés Ramírez para abrir o placar.

Os dois tempos da prorrogação foram potencializados por diversas chances do Flamengo, mas todas perdidas. Na maior parte dos lances, o Rubro-negro chegou ao último terço do campo, mas não foi eficiente. Nos pênaltis, a equipe carioca pagou caro por isso e foi derrotada, por 5 a 4, para a Máquina do Valle, na frente da torcida rubro-negra, no Maracanã.