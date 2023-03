João Henrique projeta confronto contra o Goiás pela 1ª rodada do Brasileirão Sub-20

O Fortaleza enfrentará o Goiás nesta quinta-feira (02), em jogo válido pela primeira rodada do campeonato brasileiro sub-20. Após ótimas atuações na Copinha, João Henrique, volante do Leão do Pici, diz que a competição não permite dar margens para erros e que a concentração é essencial para partidas de pontos corridos.

“Por ser uma competição de pontos corridos, temos que manter o nível de concentração altíssimo, junto da nossa forma de jogo e conseguir manter a parte mental forte. Sabemos que para vencer um campeonato brasileiro é muito importante ganhar os jogos em casa e, quando for jogar fora, não sair sem pontuar.”

João diz que o time está focado na competição e destaca a importância de respeitar os adversários.

“Estamos preparados para a partida, nos treinamentos nós sempre reforçamos a parte física, técnica e estamos focados no jogo contra o Goiás, que tem uma ótima equipe e que assim como nós, também chegou na semifinal da Copinha”, concluiu o jogador.