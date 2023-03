Sport goleia Ibis e abre vantagem na liderança do Pernambucano

Na noite desta quarta-feira (1), o Sport goleou o ĺbis, por 5 a 0, na Ilha do Retiro, e decretou sua vantagem na liderança do Pernambucano. Jorginho, Luciano Juba (2), Labandeira e Vagner Love marcaram para o Leão.

Sport marca, Ibis se acanha

O jogo começou com o Leão da Ilha se impondo, dominando e mostrando o quanto estava disposto. Aos 10, Igor Cariús mandou o passe para dentro da área e Jorginho empurrou de Carrinho, para abrir o marcador a favor do Sport.

O ĺbis pouco reagia, e quando tentava se impor, teve o volante Celestino expulso com cartão vermelho. Com vantagem numérica, o Leão seguiu pressionando e fazendo algumas investidas, que resultaram numa falta perto da área e foi dessa forma que pintou o segundo, em um chute certeiro de Luciano Juba, que levou o Sport para o vestiário com vantagem no marcador.

Sport sem limites

A etapa final começa, um pouco parada sem tanta produção. Aos 6, finalmente a melhor chance do ĺbis, durante uma dividida entre Jailton e o rival Eduardo, mas a bola foi para fora. Daí para frente o Sport cresceu, e encontrou espaços, e saiu em busca de mais gols. Aos 10, Igor Cariús sobe pela esquerda, faz a tabelinha pra Juba, que manda pra dentro área, e Labandeira manda para o fundo do gol.

Na sequência, finalmente o dele, o cara do amor, Vagner Love deixou o dele, após tentativas frustradas, ele recebe passe de Felipinho e só coloca um tiquinho do pé pra balançar as redes. Com tanta emoção, e gás que o Sport estava, Luciano Juba chegou outra vez, marcando o quinto gol, onde Edinho fez o passe, e o menino Juba só mandou com tranquilidade e rasteiro.

Após perceber que estava tomando uma goleada, o Ibis até tentou responder e balançou as redes duas vezes, mas ambos foram anulados por impedimento. Aos 47, o Leão teve uma última chance com Wanderson, mas mandou para fora. Por fim, o passeio do Sport terminou em 5 a 0.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Sport vai a 24 pontos e amplia sua vantagem na liderança do Pernambucano, são sete a frente do segundo colocado (Retrô). Já o ĺbis, entra na zona dos rebaixados, com nove pontos, mas ainda tem entre dois a três jogos a menos que os rivais na disputa.

Próximos jogos

O Sport entra em campo no sábado (4), diante do Náutico, às 17h30, em clássico válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O ĺbis, enfrenta o Porto, às 15h, do sábado (11), pelo Pernambucano.